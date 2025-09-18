Omni Network (OMNI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Omni Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OMNI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Omni Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $3.625 $3.625 $3.625 +3.42% USD Sebenarnya Ramalan Omni Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Omni Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.625 pada tahun 2025. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Omni Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.8062 pada tahun 2026. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMNI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 3.9965 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMNI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 4.1963 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMNI pada tahun 2029 ialah $ 4.4062 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMNI pada tahun 2030 ialah $ 4.6265 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Omni Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.5361. Omni Network (OMNI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Omni Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 12.2755. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3.625 0.00%

2026 $ 3.8062 5.00%

2027 $ 3.9965 10.25%

2028 $ 4.1963 15.76%

2029 $ 4.4062 21.55%

2030 $ 4.6265 27.63%

2031 $ 4.8578 34.01%

2032 $ 5.1007 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.3557 47.75%

2034 $ 5.6235 55.13%

2035 $ 5.9047 62.89%

2036 $ 6.1999 71.03%

2037 $ 6.5099 79.59%

2038 $ 6.8354 88.56%

2039 $ 7.1772 97.99%

2040 $ 7.5361 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Omni Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 3.625 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 3.6254 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 3.6284 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 3.6398 0.41% Ramalan HargaOmni Network (OMNI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OMNI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $3.625 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOmni Network (OMNI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OMNI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.6254 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOmni Network (OMNI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OMNI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.6284 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOmni Network (OMNI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OMNI ialah $3.6398 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Omni Network Semasa Harga Semasa $ 3.625$ 3.625 $ 3.625 Perubahan Harga (24J) +3.42% Modal Pasaran $ 124.99M$ 124.99M $ 124.99M Bekalan Peredaran 34.48M 34.48M 34.48M Kelantangan (24J) $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Kelantangan (24J) -- Harga terkini OMNI ialah $ 3.625. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.42%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.88M. Tambahan pula, OMNI mempunyai bekalan edaran sebanyak 34.48M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 124.99M. Lihat Harga Langsung OMNI

Omni Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Omni Network, harga semasa Omni Network ialah 3.625USD. Bekalan edaran Omni Network(OMNI) ialah 0.00 OMNI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $124.99M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.032000 $ 3.699 $ 3.448

7 Hari -0.03% $ -0.141000 $ 3.909 $ 3.335

30 Hari -0.06% $ -0.266999 $ 4.498 $ 2.977 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Omni Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.032000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Omni Network didagangkan pada paras tertinggi $3.909 dan paras terendah $3.335 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OMNI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Omni Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.266999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OMNI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Omni Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OMNI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Omni Network (OMNI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Omni Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OMNI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Omni Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OMNI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Omni Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OMNI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OMNI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Omni Network.

Mengapa Ramalan Harga OMNI Penting?

OMNI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOMNI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OMNI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OMNI pada bulan depan? Menurut Omni Network (OMNI) alat ramalan harga, harga OMNI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OMNI pada tahun 2026? Harga 1Omni Network (OMNI) hari ini ialah $3.625 . Mengikut modul ramalan di atas, OMNI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OMNI pada tahun 2027? Omni Network (OMNI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OMNI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OMNI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Omni Network (OMNI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OMNI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Omni Network (OMNI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OMNI pada tahun 2030? Harga 1Omni Network (OMNI) hari ini ialah $3.625 . Mengikut modul ramalan di atas, OMNI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OMNI untuk 2040? Omni Network (OMNI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OMNI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang