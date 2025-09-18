OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga OMNIA Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OMNIA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli OMNIA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OMNIA Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00736 $0.00736 $0.00736 0.00% USD Sebenarnya Ramalan OMNIA Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OMNIA Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00736 pada tahun 2025. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OMNIA Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007728 pada tahun 2026. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMNIA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008114 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMNIA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008520 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMNIA pada tahun 2029 ialah $ 0.008946 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMNIA pada tahun 2030 ialah $ 0.009393 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OMNIA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015300. OMNIA Protocol (OMNIA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OMNIA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024923. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00736 0.00%

2026 $ 0.007728 5.00%

2027 $ 0.008114 10.25%

2028 $ 0.008520 15.76%

2029 $ 0.008946 21.55%

2030 $ 0.009393 27.63%

2031 $ 0.009863 34.01%

2032 $ 0.010356 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010874 47.75%

2034 $ 0.011417 55.13%

2035 $ 0.011988 62.89%

2036 $ 0.012588 71.03%

2037 $ 0.013217 79.59%

2038 $ 0.013878 88.56%

2039 $ 0.014572 97.99%

2040 $ 0.015300 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OMNIA Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00736 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.007361 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.007367 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.007390 0.41% Ramalan HargaOMNIA Protocol (OMNIA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OMNIA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00736 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOMNIA Protocol (OMNIA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OMNIA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007361 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOMNIA Protocol (OMNIA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OMNIA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007367 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOMNIA Protocol (OMNIA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OMNIA ialah $0.007390 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OMNIA Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.00736$ 0.00736 $ 0.00736 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OMNIA ialah $ 0.00736. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 29.03K. Tambahan pula, OMNIA mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung OMNIA

Cara Membeli OMNIA Protocol (OMNIA) Cuba beli OMNIA? Anda kini boleh membeli OMNIA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli OMNIA Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli OMNIASekarang

OMNIA Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OMNIA Protocol, harga semasa OMNIA Protocol ialah 0.00736USD. Bekalan edaran OMNIA Protocol(OMNIA) ialah 0.00 OMNIA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000219 $ 0.00765 $ 0.007

7 Hari 0.01% $ 0.000080 $ 0.00869 $ 0.00695

30 Hari -0.30% $ -0.003169 $ 0.01208 $ 0.00695 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OMNIA Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000219 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OMNIA Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.00869 dan paras terendah $0.00695 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OMNIA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OMNIA Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.30% , mencerminkan kira-kira $-0.003169 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OMNIA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga OMNIA Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OMNIA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OMNIA Protocol (OMNIA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OMNIA Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OMNIA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OMNIA Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OMNIA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OMNIA Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OMNIA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OMNIA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OMNIA Protocol.

Mengapa Ramalan Harga OMNIA Penting?

OMNIA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOMNIA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OMNIA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OMNIA pada bulan depan? Menurut OMNIA Protocol (OMNIA) alat ramalan harga, harga OMNIA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OMNIA pada tahun 2026? Harga 1OMNIA Protocol (OMNIA) hari ini ialah $0.00736 . Mengikut modul ramalan di atas, OMNIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OMNIA pada tahun 2027? OMNIA Protocol (OMNIA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OMNIA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OMNIA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, OMNIA Protocol (OMNIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OMNIA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, OMNIA Protocol (OMNIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OMNIA pada tahun 2030? Harga 1OMNIA Protocol (OMNIA) hari ini ialah $0.00736 . Mengikut modul ramalan di atas, OMNIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OMNIA untuk 2040? OMNIA Protocol (OMNIA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OMNIA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang