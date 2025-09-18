Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Open Meta City untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OMZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Open Meta City % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.03775 $0.03775 $0.03775 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Open Meta City Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Open Meta City berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03775 pada tahun 2025. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Open Meta City berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039637 pada tahun 2026. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.041619 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.043700 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMZ pada tahun 2029 ialah $ 0.045885 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMZ pada tahun 2030 ialah $ 0.048179 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Open Meta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.078479. Open Meta City (OMZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Open Meta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.127834. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03775 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.037755 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.037786 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.037905 0.41% Ramalan HargaOpen Meta City (OMZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OMZ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.03775 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOpen Meta City (OMZ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OMZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.037755 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOpen Meta City (OMZ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OMZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.037786 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOpen Meta City (OMZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OMZ ialah $0.037905 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Open Meta City Semasa Harga Semasa $ 0.03775$ 0.03775 $ 0.03775 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 66.85K$ 66.85K $ 66.85K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OMZ ialah $ 0.03775. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.85K. Tambahan pula, OMZ mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung OMZ

Cara Membeli Open Meta City (OMZ) Cuba beli OMZ? Anda kini boleh membeli OMZ melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Open Meta City Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Open Meta City, harga semasa Open Meta City ialah 0.03775USD. Bekalan edaran Open Meta City(OMZ) ialah 0.00 OMZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000429 $ 0.03778 $ 0.03732

7 Hari -0.01% $ -0.000609 $ 0.03852 $ 0.03722

30 Hari -0.04% $ -0.001950 $ 0.04031 $ 0.0345 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Open Meta City telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000429 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Open Meta City didagangkan pada paras tertinggi $0.03852 dan paras terendah $0.03722 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OMZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Open Meta City telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.001950 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OMZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Open Meta City yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OMZ

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Open Meta City (OMZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Open Meta City ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OMZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Open Meta City untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OMZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Open Meta City. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OMZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OMZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Open Meta City.

Mengapa Ramalan Harga OMZ Penting?

OMZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

