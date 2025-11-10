Orochi Network (ON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Orochi Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Orochi Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1291 $0.1291 $0.1291 -1.89% USD Sebenarnya Ramalan Orochi Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Orochi Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1291 pada tahun 2025. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Orochi Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.135555 pada tahun 2026. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.142332 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.149449 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ON pada tahun 2029 ialah $ 0.156921 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ON pada tahun 2030 ialah $ 0.164767 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Orochi Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.268389. Orochi Network (ON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Orochi Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.437178. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1291 0.00%

2026 $ 0.135555 5.00%

2027 $ 0.142332 10.25%

2028 $ 0.149449 15.76%

2029 $ 0.156921 21.55%

2030 $ 0.164767 27.63%

2031 $ 0.173006 34.01%

2032 $ 0.181656 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.190739 47.75%

2034 $ 0.200276 55.13%

2035 $ 0.210290 62.89%

2036 $ 0.220804 71.03%

2037 $ 0.231845 79.59%

2038 $ 0.243437 88.56%

2039 $ 0.255609 97.99%

2040 $ 0.268389 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Orochi Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.1291 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.129117 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.129223 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.129630 0.41% Ramalan HargaOrochi Network (ON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.1291 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOrochi Network (ON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.129117 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOrochi Network (ON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.129223 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOrochi Network (ON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ON ialah $0.129630 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Orochi Network Semasa Harga Semasa $ 0.1291$ 0.1291 $ 0.1291 Perubahan Harga (24J) -1.89% Modal Pasaran $ 18.63M$ 18.63M $ 18.63M Bekalan Peredaran 144.28M 144.28M 144.28M Kelantangan (24J) $ 68.00K$ 68.00K $ 68.00K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ON ialah $ 0.1291. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.89%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.00K. Tambahan pula, ON mempunyai bekalan edaran sebanyak 144.28M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 18.63M. Lihat Harga Langsung ON

Orochi Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Orochi Network, harga semasa Orochi Network ialah 0.1291USD. Bekalan edaran Orochi Network(ON) ialah 0.00 ON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $18.63M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002099 $ 0.1353 $ 0.1245

7 Hari 0.00% $ 0.000599 $ 0.1512 $ 0.1016

30 Hari 0.29% $ 0.029099 $ 0.4026 $ 0.1 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Orochi Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002099 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Orochi Network didagangkan pada paras tertinggi $0.1512 dan paras terendah $0.1016 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Orochi Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.29% , mencerminkan kira-kira $0.029099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Orochi Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Orochi Network (ON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Orochi Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Orochi Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Orochi Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Orochi Network.

Mengapa Ramalan Harga ON Penting?

ON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ON pada bulan depan? Menurut Orochi Network (ON) alat ramalan harga, harga ON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ON pada tahun 2026? Harga 1Orochi Network (ON) hari ini ialah $0.1291 . Mengikut modul ramalan di atas, ON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ON pada tahun 2027? Orochi Network (ON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Orochi Network (ON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Orochi Network (ON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ON pada tahun 2030? Harga 1Orochi Network (ON) hari ini ialah $0.1291 . Mengikut modul ramalan di atas, ON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ON untuk 2040? Orochi Network (ON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ON menjelang tahun 2040.