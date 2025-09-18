Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ontology Gas untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ONG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ontology Gas % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.17 $0.17 $0.17 +3.21% USD Sebenarnya Ramalan Ontology Gas Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ontology Gas berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.17 pada tahun 2025. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ontology Gas berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.178500 pada tahun 2026. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.187425 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.196796 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONG pada tahun 2029 ialah $ 0.206636 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONG pada tahun 2030 ialah $ 0.216967 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ontology Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.353417. Ontology Gas (ONG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ontology Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.575680. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.17 0.00%

2026 $ 0.178500 5.00%

2027 $ 0.187425 10.25%

2028 $ 0.196796 15.76%

2029 $ 0.206636 21.55%

2030 $ 0.216967 27.63%

2031 $ 0.227816 34.01%

2032 $ 0.239207 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.251167 47.75%

2034 $ 0.263725 55.13%

2035 $ 0.276912 62.89%

2036 $ 0.290757 71.03%

2037 $ 0.305295 79.59%

2038 $ 0.320560 88.56%

2039 $ 0.336588 97.99%

2040 $ 0.353417 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ontology Gas Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.17 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.170023 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.170163 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.170698 0.41% Ramalan HargaOntology Gas (ONG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ONG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.17 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOntology Gas (ONG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ONG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.170023 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOntology Gas (ONG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ONG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.170163 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOntology Gas (ONG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ONG ialah $0.170698 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ontology Gas Semasa Harga Semasa $ 0.17$ 0.17 $ 0.17 Perubahan Harga (24J) +3.21% Modal Pasaran $ 72.29M$ 72.29M $ 72.29M Bekalan Peredaran 425.00M 425.00M 425.00M Kelantangan (24J) $ 294.95K$ 294.95K $ 294.95K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ONG ialah $ 0.17. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.21%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 294.95K. Tambahan pula, ONG mempunyai bekalan edaran sebanyak 425.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 72.29M. Lihat Harga Langsung ONG

Ontology Gas Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ontology Gas, harga semasa Ontology Gas ialah 0.1701USD. Bekalan edaran Ontology Gas(ONG) ialah 0.00 ONG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $72.29M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002700 $ 0.1711 $ 0.1636

7 Hari -0.00% $ -0.001299 $ 0.1745 $ 0.1627

30 Hari -0.00% $ -0.000200 $ 0.2319 $ 0.1587 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ontology Gas telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002700 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ontology Gas didagangkan pada paras tertinggi $0.1745 dan paras terendah $0.1627 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ONG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ontology Gas telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ONG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ontology Gas yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ONG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ontology Gas (ONG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ontology Gas ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ONG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ontology Gas untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ONG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ontology Gas. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ONG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ONG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ontology Gas.

Mengapa Ramalan Harga ONG Penting?

ONG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahONG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ONG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ONG pada bulan depan? Menurut Ontology Gas (ONG) alat ramalan harga, harga ONG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ONG pada tahun 2026? Harga 1Ontology Gas (ONG) hari ini ialah $0.17 . Mengikut modul ramalan di atas, ONG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ONG pada tahun 2027? Ontology Gas (ONG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ONG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ONG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ontology Gas (ONG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ONG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ontology Gas (ONG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ONG pada tahun 2030? Harga 1Ontology Gas (ONG) hari ini ialah $0.17 . Mengikut modul ramalan di atas, ONG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ONG untuk 2040? Ontology Gas (ONG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ONG menjelang tahun 2040.