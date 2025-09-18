Ontology Token (ONT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ontology Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ONT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ontology Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1395 $0.1395 $0.1395 +2.64% USD Sebenarnya Ramalan Ontology Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ontology Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1395 pada tahun 2025. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ontology Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.146475 pada tahun 2026. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.153798 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.161488 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONT pada tahun 2029 ialah $ 0.169563 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONT pada tahun 2030 ialah $ 0.178041 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ontology Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.290010. Ontology Token (ONT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ontology Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.472396. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1395 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.140073 0.41% Ramalan HargaOntology Token (ONT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ONT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1395 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOntology Token (ONT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ONT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.139519 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOntology Token (ONT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ONT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.139633 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOntology Token (ONT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ONT ialah $0.140073 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ontology Token Semasa Harga Semasa $ 0.1395$ 0.1395 $ 0.1395 Perubahan Harga (24J) +2.64% Modal Pasaran $ 127.51M$ 127.51M $ 127.51M Bekalan Peredaran 914.70M 914.70M 914.70M Kelantangan (24J) $ 337.50K$ 337.50K $ 337.50K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ONT ialah $ 0.1395. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.64%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 337.50K. Tambahan pula, ONT mempunyai bekalan edaran sebanyak 914.70M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 127.51M. Lihat Harga Langsung ONT

Cara Membeli Ontology Token (ONT) Cuba beli ONT? Anda kini boleh membeli ONT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Ontology Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ONTSekarang

7 Hari -0.00% $ -0.000600 $ 0.1497 $ 0.1338

30 Hari 0.03% $ 0.004000 $ 0.2289 $ 0.126 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ontology Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ontology Token didagangkan pada paras tertinggi $0.1497 dan paras terendah $0.1338 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ONT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ontology Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.004000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ONT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ontology Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ONT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ontology Token (ONT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ontology Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ONT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ontology Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ONT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ontology Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ONT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ONT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ontology Token.

Mengapa Ramalan Harga ONT Penting?

ONT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahONT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ONT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ONT pada bulan depan? Menurut Ontology Token (ONT) alat ramalan harga, harga ONT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ONT pada tahun 2026? Harga 1Ontology Token (ONT) hari ini ialah $0.1395 . Mengikut modul ramalan di atas, ONT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ONT pada tahun 2027? Ontology Token (ONT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ONT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ONT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ontology Token (ONT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ONT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ontology Token (ONT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ONT pada tahun 2030? Harga 1Ontology Token (ONT) hari ini ialah $0.1395 . Mengikut modul ramalan di atas, ONT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ONT untuk 2040? Ontology Token (ONT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ONT menjelang tahun 2040.