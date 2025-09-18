OORT (OORT) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OORT % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0571 $0.0571 $0.0571 -0.34% USD Sebenarnya Ramalan OORT Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OORT berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0571 pada tahun 2025. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OORT berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.059955 pada tahun 2026. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OORT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.062952 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OORT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.066100 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OORT pada tahun 2029 ialah $ 0.069405 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OORT pada tahun 2030 ialah $ 0.072875 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OORT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.118706. OORT (OORT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OORT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.193360. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0571 0.00%

2026 $ 0.059955 5.00%

2027 $ 0.062952 10.25%

2028 $ 0.066100 15.76%

2029 $ 0.069405 21.55%

2030 $ 0.072875 27.63%

2031 $ 0.076519 34.01%

2032 $ 0.080345 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.084362 47.75%

2034 $ 0.088580 55.13%

2035 $ 0.093009 62.89%

2036 $ 0.097660 71.03%

2037 $ 0.102543 79.59%

2038 $ 0.107670 88.56%

2039 $ 0.113054 97.99%

2040 $ 0.118706 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OORT Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0571 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.057107 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.057154 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.057334 0.41% Ramalan HargaOORT (OORT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OORT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0571 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOORT (OORT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OORT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.057107 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOORT (OORT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OORT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.057154 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOORT (OORT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OORT ialah $0.057334 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OORT Semasa Harga Semasa $ 0.0571$ 0.0571 $ 0.0571 Perubahan Harga (24J) -0.33% Modal Pasaran $ 34.11M$ 34.11M $ 34.11M Bekalan Peredaran 595.36M 595.36M 595.36M Kelantangan (24J) $ 152.09K$ 152.09K $ 152.09K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OORT ialah $ 0.0571. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.34%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 152.09K. Tambahan pula, OORT mempunyai bekalan edaran sebanyak 595.36M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 34.11M. Lihat Harga Langsung OORT

OORT Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OORT, harga semasa OORT ialah 0.0573USD. Bekalan edaran OORT(OORT) ialah 0.00 OORT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $34.11M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.003299 $ 0.0594 $ 0.0527

7 Hari 0.36% $ 0.015 $ 0.0594 $ 0.042

30 Hari 1.20% $ 0.0312 $ 0.0594 $ 0.025 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OORT telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OORT didagangkan pada paras tertinggi $0.0594 dan paras terendah $0.042 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OORT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OORT telah mengalami perubahan sebanyak 1.20% , mencerminkan kira-kira $0.0312 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OORT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga OORT yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OORT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OORT (OORT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OORT ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OORT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OORT untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OORT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OORT. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OORT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OORT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OORT.

Mengapa Ramalan Harga OORT Penting?

OORT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOORT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OORT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OORT pada bulan depan? Menurut OORT (OORT) alat ramalan harga, harga OORT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OORT pada tahun 2026? Harga 1OORT (OORT) hari ini ialah $0.0571 . Mengikut modul ramalan di atas, OORT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OORT pada tahun 2027? OORT (OORT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OORT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OORT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, OORT (OORT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OORT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, OORT (OORT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OORT pada tahun 2030? Harga 1OORT (OORT) hari ini ialah $0.0571 . Mengikut modul ramalan di atas, OORT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OORT untuk 2040? OORT (OORT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OORT menjelang tahun 2040.