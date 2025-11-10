OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga OpenxAI Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OPENX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OpenxAI Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3428 $0.3428 $0.3428 +7.22% USD Sebenarnya Ramalan OpenxAI Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OpenxAI Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3428 pada tahun 2025. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OpenxAI Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.35994 pada tahun 2026. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OPENX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.377937 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OPENX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.396833 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OPENX pada tahun 2029 ialah $ 0.416675 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OPENX pada tahun 2030 ialah $ 0.437509 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OpenxAI Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.712656. OpenxAI Network (OPENX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OpenxAI Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1608. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3428 0.00%

2026 $ 0.35994 5.00%

2027 $ 0.377937 10.25%

2028 $ 0.396833 15.76%

2029 $ 0.416675 21.55%

2030 $ 0.437509 27.63%

2031 $ 0.459384 34.01%

2032 $ 0.482354 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.506471 47.75%

2034 $ 0.531795 55.13%

2035 $ 0.558385 62.89%

2036 $ 0.586304 71.03%

2037 $ 0.615619 79.59%

2038 $ 0.646400 88.56%

2039 $ 0.678720 97.99%

2040 $ 0.712656 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OpenxAI Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.3428 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.342846 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.343128 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.344208 0.41% Ramalan HargaOpenxAI Network (OPENX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OPENX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.3428 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOpenxAI Network (OPENX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi OPENX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.342846 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOpenxAI Network (OPENX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OPENX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.343128 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOpenxAI Network (OPENX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OPENX ialah $0.344208 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OpenxAI Network Semasa Harga Semasa $ 0.3428$ 0.3428 $ 0.3428 Perubahan Harga (24J) +7.22% Modal Pasaran $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Kelantangan (24J) $ 77.24K$ 77.24K $ 77.24K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OPENX ialah $ 0.3428. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.24K. Tambahan pula, OPENX mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.43M. Lihat Harga Langsung OPENX

Cara Membeli OpenxAI Network (OPENX) Cuba beli OPENX? Anda kini boleh membeli OPENX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

OpenxAI Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OpenxAI Network, harga semasa OpenxAI Network ialah 0.3428USD. Bekalan edaran OpenxAI Network(OPENX) ialah 0.00 OPENX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.43M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.004699 $ 0.3871 $ 0.2903

7 Hari -0.23% $ -0.1073 $ 0.477 $ 0.2675

30 Hari -0.20% $ -0.086600 $ 0.7199 $ 0.1963 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OpenxAI Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OpenxAI Network didagangkan pada paras tertinggi $0.477 dan paras terendah $0.2675 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.23% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OPENX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OpenxAI Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.20% , mencerminkan kira-kira $-0.086600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OPENX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga OpenxAI Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OPENX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OpenxAI Network (OPENX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OpenxAI Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OPENX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OpenxAI Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OPENX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OpenxAI Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OPENX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OPENX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OpenxAI Network.

Mengapa Ramalan Harga OPENX Penting?

OPENX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOPENX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OPENX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OPENX pada bulan depan? Menurut OpenxAI Network (OPENX) alat ramalan harga, harga OPENX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OPENX pada tahun 2026? Harga 1OpenxAI Network (OPENX) hari ini ialah $0.3428 . Mengikut modul ramalan di atas, OPENX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OPENX pada tahun 2027? OpenxAI Network (OPENX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OPENX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OPENX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, OpenxAI Network (OPENX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OPENX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, OpenxAI Network (OPENX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OPENX pada tahun 2030? Harga 1OpenxAI Network (OPENX) hari ini ialah $0.3428 . Mengikut modul ramalan di atas, OPENX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OPENX untuk 2040? OpenxAI Network (OPENX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OPENX menjelang tahun 2040.