Dapatkan ramalan harga Orderly Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ORDER yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Orderly Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1447 $0.1447 $0.1447 +5.46% USD Sebenarnya Ramalan Orderly Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Orderly Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1447 pada tahun 2025. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Orderly Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.151935 pada tahun 2026. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ORDER yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.159531 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ORDER yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.167508 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ORDER pada tahun 2029 ialah $ 0.175883 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ORDER pada tahun 2030 ialah $ 0.184677 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Orderly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.300820. Orderly Network (ORDER) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Orderly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.490005. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1447 0.00%

2026 $ 0.151935 5.00%

2027 $ 0.159531 10.25%

2028 $ 0.167508 15.76%

2029 $ 0.175883 21.55%

2030 $ 0.184677 27.63%

2031 $ 0.193911 34.01%

2032 $ 0.203607 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.213787 47.75%

2034 $ 0.224477 55.13%

2035 $ 0.235701 62.89%

2036 $ 0.247486 71.03%

2037 $ 0.259860 79.59%

2038 $ 0.272853 88.56%

2039 $ 0.286496 97.99%

2040 $ 0.300820 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Orderly Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1447 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.144719 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.144838 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.145294 0.41% Ramalan HargaOrderly Network (ORDER) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ORDER pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1447 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOrderly Network (ORDER) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ORDER, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.144719 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOrderly Network (ORDER) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ORDER, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.144838 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOrderly Network (ORDER)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ORDER ialah $0.145294 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Orderly Network Semasa Harga Semasa $ 0.1447$ 0.1447 $ 0.1447 Perubahan Harga (24J) +5.46% Modal Pasaran $ 42.87M$ 42.87M $ 42.87M Bekalan Peredaran 296.26M 296.26M 296.26M Kelantangan (24J) $ 149.53K$ 149.53K $ 149.53K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ORDER ialah $ 0.1447. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 149.53K. Tambahan pula, ORDER mempunyai bekalan edaran sebanyak 296.26M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 42.87M. Lihat Harga Langsung ORDER

Cara Membeli Orderly Network (ORDER) Cuba beli ORDER? Anda kini boleh membeli ORDER melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Orderly Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Orderly Network, harga semasa Orderly Network ialah 0.1447USD. Bekalan edaran Orderly Network(ORDER) ialah 0.00 ORDER , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $42.87M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002200 $ 0.1453 $ 0.1367

7 Hari 0.15% $ 0.018799 $ 0.1581 $ 0.1233

30 Hari 0.03% $ 0.004399 $ 0.2057 $ 0.1232 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Orderly Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002200 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Orderly Network didagangkan pada paras tertinggi $0.1581 dan paras terendah $0.1233 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ORDER untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Orderly Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.004399 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ORDER berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Orderly Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ORDER

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Orderly Network (ORDER) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Orderly Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ORDER berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Orderly Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ORDER, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Orderly Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ORDER. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ORDER untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Orderly Network.

Mengapa Ramalan Harga ORDER Penting?

ORDER Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahORDER berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ORDER akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ORDER pada bulan depan? Menurut Orderly Network (ORDER) alat ramalan harga, harga ORDER yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ORDER pada tahun 2026? Harga 1Orderly Network (ORDER) hari ini ialah $0.1447 . Mengikut modul ramalan di atas, ORDER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ORDER pada tahun 2027? Orderly Network (ORDER) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ORDER menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ORDER pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Orderly Network (ORDER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ORDER pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Orderly Network (ORDER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ORDER pada tahun 2030? Harga 1Orderly Network (ORDER) hari ini ialah $0.1447 . Mengikut modul ramalan di atas, ORDER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ORDER untuk 2040? Orderly Network (ORDER) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ORDER menjelang tahun 2040.