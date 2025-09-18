Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Octo Gaming untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OTK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Octo Gaming % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.003354 $0.003354 $0.003354 +7.05% USD Sebenarnya Ramalan Octo Gaming Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Octo Gaming berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003354 pada tahun 2025. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Octo Gaming berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003521 pada tahun 2026. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OTK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003697 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OTK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003882 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OTK pada tahun 2029 ialah $ 0.004076 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OTK pada tahun 2030 ialah $ 0.004280 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Octo Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006972. Octo Gaming (OTK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Octo Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011357. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003354 0.00%

2026 $ 0.003521 5.00%

2027 $ 0.003697 10.25%

2028 $ 0.003882 15.76%

2029 $ 0.004076 21.55%

2030 $ 0.004280 27.63%

2031 $ 0.004494 34.01%

2032 $ 0.004719 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004955 47.75%

2034 $ 0.005203 55.13%

2035 $ 0.005463 62.89%

2036 $ 0.005736 71.03%

2037 $ 0.006023 79.59%

2038 $ 0.006324 88.56%

2039 $ 0.006640 97.99%

2040 $ 0.006972 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Octo Gaming Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.003354 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003354 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003357 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003367 0.41% Ramalan HargaOcto Gaming (OTK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OTK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.003354 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOcto Gaming (OTK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OTK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003354 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOcto Gaming (OTK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OTK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003357 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOcto Gaming (OTK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OTK ialah $0.003367 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Octo Gaming Semasa Harga Semasa $ 0.003354$ 0.003354 $ 0.003354 Perubahan Harga (24J) +7.05% Modal Pasaran $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Bekalan Peredaran 489.53M 489.53M 489.53M Kelantangan (24J) $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OTK ialah $ 0.003354. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.51K. Tambahan pula, OTK mempunyai bekalan edaran sebanyak 489.53M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.64M. Lihat Harga Langsung OTK

Octo Gaming Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Octo Gaming, harga semasa Octo Gaming ialah 0.003354USD. Bekalan edaran Octo Gaming(OTK) ialah 0.00 OTK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.64M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000060 $ 0.003393 $ 0.003003

7 Hari -0.08% $ -0.000315 $ 0.003901 $ 0.003003

30 Hari -0.27% $ -0.001265 $ 0.00462 $ 0.003003 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Octo Gaming telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000060 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Octo Gaming didagangkan pada paras tertinggi $0.003901 dan paras terendah $0.003003 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OTK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Octo Gaming telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.001265 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OTK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Octo Gaming yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OTK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Octo Gaming (OTK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Octo Gaming ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OTK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Octo Gaming untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OTK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Octo Gaming. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OTK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OTK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Octo Gaming.

Mengapa Ramalan Harga OTK Penting?

OTK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOTK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OTK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OTK pada bulan depan? Menurut Octo Gaming (OTK) alat ramalan harga, harga OTK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OTK pada tahun 2026? Harga 1Octo Gaming (OTK) hari ini ialah $0.003354 . Mengikut modul ramalan di atas, OTK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OTK pada tahun 2027? Octo Gaming (OTK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OTK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OTK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Octo Gaming (OTK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OTK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Octo Gaming (OTK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OTK pada tahun 2030? Harga 1Octo Gaming (OTK) hari ini ialah $0.003354 . Mengikut modul ramalan di atas, OTK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OTK untuk 2040? Octo Gaming (OTK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OTK menjelang tahun 2040.