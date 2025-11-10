Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Overlay Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OVL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Overlay Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.06116 $0.06116 $0.06116 -0.37% USD Sebenarnya Ramalan Overlay Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Overlay Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06116 pada tahun 2025. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Overlay Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.064218 pada tahun 2026. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OVL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.067428 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OVL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.070800 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OVL pada tahun 2029 ialah $ 0.074340 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OVL pada tahun 2030 ialah $ 0.078057 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.127147. Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.207109. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06116 0.00%

2026 $ 0.064218 5.00%

2027 $ 0.067428 10.25%

2028 $ 0.070800 15.76%

2029 $ 0.074340 21.55%

2030 $ 0.078057 27.63%

2031 $ 0.081960 34.01%

2032 $ 0.086058 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.090361 47.75%

2034 $ 0.094879 55.13%

2035 $ 0.099623 62.89%

2036 $ 0.104604 71.03%

2037 $ 0.109834 79.59%

2038 $ 0.115326 88.56%

2039 $ 0.121092 97.99%

2040 $ 0.127147 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Overlay Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.06116 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.061168 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.061218 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.061411 0.41% Ramalan HargaOverlay Protocol (OVL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OVL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.06116 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOverlay Protocol (OVL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi OVL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.061168 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOverlay Protocol (OVL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OVL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.061218 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOverlay Protocol (OVL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OVL ialah $0.061411 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Overlay Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.06116$ 0.06116 $ 0.06116 Perubahan Harga (24J) -0.37% Modal Pasaran $ 667.13K$ 667.13K $ 667.13K Bekalan Peredaran 10.91M 10.91M 10.91M Kelantangan (24J) $ 58.31K$ 58.31K $ 58.31K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OVL ialah $ 0.06116. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.37%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.31K. Tambahan pula, OVL mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.91M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 667.13K. Lihat Harga Langsung OVL

Overlay Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Overlay Protocol, harga semasa Overlay Protocol ialah 0.06113USD. Bekalan edaran Overlay Protocol(OVL) ialah 0.00 OVL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $667.13K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000660 $ 0.06211 $ 0.06061

7 Hari -0.24% $ -0.020120 $ 0.08185 $ 0.05226

30 Hari -0.46% $ -0.05397 $ 0.1359 $ 0.05226 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Overlay Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000660 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Overlay Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.08185 dan paras terendah $0.05226 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.24% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OVL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Overlay Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.46% , mencerminkan kira-kira $-0.05397 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OVL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Overlay Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OVL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Overlay Protocol (OVL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Overlay Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OVL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Overlay Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OVL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Overlay Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OVL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OVL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Overlay Protocol.

Mengapa Ramalan Harga OVL Penting?

OVL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOVL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OVL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OVL pada bulan depan? Menurut Overlay Protocol (OVL) alat ramalan harga, harga OVL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OVL pada tahun 2026? Harga 1Overlay Protocol (OVL) hari ini ialah $0.06116 . Mengikut modul ramalan di atas, OVL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OVL pada tahun 2027? Overlay Protocol (OVL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OVL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OVL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Overlay Protocol (OVL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OVL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Overlay Protocol (OVL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OVL pada tahun 2030? Harga 1Overlay Protocol (OVL) hari ini ialah $0.06116 . Mengikut modul ramalan di atas, OVL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OVL untuk 2040? Overlay Protocol (OVL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OVL menjelang tahun 2040.