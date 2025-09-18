3DPass (P3D) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga 3DPass untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak P3D yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000839 0.00%

2026 $ 0.000880 5.00%

2027 $ 0.000924 10.25%

2028 $ 0.000971 15.76%

2029 $ 0.001019 21.55%

2030 $ 0.001070 27.63%

2031 $ 0.001124 34.01%

2032 $ 0.001180 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001239 47.75%

2034 $ 0.001301 55.13%

2035 $ 0.001366 62.89%

2036 $ 0.001434 71.03%

2037 $ 0.001506 79.59%

2038 $ 0.001582 88.56%

2039 $ 0.001661 97.99%

2040 $ 0.001744 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga 3DPass Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000839 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000839 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000839 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000842 0.41% Ramalan Harga3DPass (P3D) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk P3D pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000839 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan Harga3DPass (P3D) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi P3D, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000839 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan Harga3DPass (P3D) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi P3D, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000839 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan Harga3DPass (P3D)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk P3D ialah $0.000842 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga 3DPass Semasa Harga Semasa $ 0.000839$ 0.000839 $ 0.000839 Perubahan Harga (24J) -0.22% Modal Pasaran $ 450.60K$ 450.60K $ 450.60K Bekalan Peredaran 537.07M 537.07M 537.07M Kelantangan (24J) $ 635.81$ 635.81 $ 635.81 Kelantangan (24J) +635.81% Harga terkini P3D ialah $ 0.000839. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.23%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 635.81. Tambahan pula, P3D mempunyai bekalan edaran sebanyak 537.07M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 450.60K. Lihat Harga Langsung P3D

3DPass Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung 3DPass, harga semasa 3DPass ialah 0.000839USD. Bekalan edaran 3DPass(P3D) ialah 0.00 P3D , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $450.60K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000028 $ 0.000873 $ 0.000801

7 Hari 0.14% $ 0.000104 $ 0.001 $ 0.000731

30 Hari -0.15% $ -0.000155 $ 0.001399 $ 0.000731 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 3DPass telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000028 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, 3DPass didagangkan pada paras tertinggi $0.001 dan paras terendah $0.000731 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi P3D untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, 3DPass telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.000155 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa P3D berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga 3DPass yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh P3D

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga 3DPass (P3D) Berfungsi? Modul Ramalan Harga 3DPass ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan P3D berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap 3DPass untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi P3D, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga 3DPass. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan P3D. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum P3D untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan 3DPass.

Mengapa Ramalan Harga P3D Penting?

P3D Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

