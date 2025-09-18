ParallelAI (PAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ParallelAI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PAI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ParallelAI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.12572 $0.12572 $0.12572 +3.51% USD Sebenarnya Ramalan ParallelAI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ParallelAI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.12572 pada tahun 2025. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ParallelAI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.132006 pada tahun 2026. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.138606 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.145536 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAI pada tahun 2029 ialah $ 0.152813 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAI pada tahun 2030 ialah $ 0.160454 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ParallelAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.261362. ParallelAI (PAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ParallelAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.425732. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.12572 0.00%

2026 $ 0.132006 5.00%

2027 $ 0.138606 10.25%

2028 $ 0.145536 15.76%

2029 $ 0.152813 21.55%

2030 $ 0.160454 27.63%

2031 $ 0.168476 34.01%

2032 $ 0.176900 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.185745 47.75%

2034 $ 0.195032 55.13%

2035 $ 0.204784 62.89%

2036 $ 0.215023 71.03%

2037 $ 0.225775 79.59%

2038 $ 0.237063 88.56%

2039 $ 0.248917 97.99%

2040 $ 0.261362 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ParallelAI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.12572 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.125737 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.125840 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.126236 0.41% Ramalan HargaParallelAI (PAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.12572 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaParallelAI (PAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.125737 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaParallelAI (PAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.125840 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaParallelAI (PAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PAI ialah $0.126236 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ParallelAI Semasa Harga Semasa $ 0.12572$ 0.12572 $ 0.12572 Perubahan Harga (24J) +3.51% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 99.37K$ 99.37K $ 99.37K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PAI ialah $ 0.12572. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.51%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.37K. Tambahan pula, PAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung PAI

Cara Membeli ParallelAI (PAI) Cuba beli PAI? Anda kini boleh membeli PAI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ParallelAI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PAISekarang

ParallelAI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ParallelAI, harga semasa ParallelAI ialah 0.12572USD. Bekalan edaran ParallelAI(PAI) ialah 0.00 PAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.00791 $ 0.14155 $ 0.11803

7 Hari -0.06% $ -0.008050 $ 0.1839 $ 0.11803

30 Hari -0.40% $ -0.08498 $ 0.23 $ 0.11023 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ParallelAI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.00791 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ParallelAI didagangkan pada paras tertinggi $0.1839 dan paras terendah $0.11803 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ParallelAI telah mengalami perubahan sebanyak -0.40% , mencerminkan kira-kira $-0.08498 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ParallelAI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ParallelAI (PAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ParallelAI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ParallelAI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ParallelAI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ParallelAI.

Mengapa Ramalan Harga PAI Penting?

PAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PAI pada bulan depan? Menurut ParallelAI (PAI) alat ramalan harga, harga PAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PAI pada tahun 2026? Harga 1ParallelAI (PAI) hari ini ialah $0.12572 . Mengikut modul ramalan di atas, PAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PAI pada tahun 2027? ParallelAI (PAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ParallelAI (PAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ParallelAI (PAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PAI pada tahun 2030? Harga 1ParallelAI (PAI) hari ini ialah $0.12572 . Mengikut modul ramalan di atas, PAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PAI untuk 2040? ParallelAI (PAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PAI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang