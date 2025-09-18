PAID Network (PAID) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PAID Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PAID yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

PAID Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PAID Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0202 pada tahun 2025. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PAID Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02121 pada tahun 2026. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAID yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022270 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAID yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023384 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAID pada tahun 2029 ialah $ 0.024553 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAID pada tahun 2030 ialah $ 0.025780 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PAID Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041994. PAID Network (PAID) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PAID Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.068404.

2026 $ 0.02121 5.00%

2027 $ 0.022270 10.25%

2028 $ 0.023384 15.76%

2029 $ 0.024553 21.55%

2030 $ 0.025780 27.63%

2031 $ 0.027069 34.01%

2032 $ 0.028423 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029844 47.75%

2034 $ 0.031336 55.13%

2035 $ 0.032903 62.89%

2036 $ 0.034548 71.03%

2037 $ 0.036276 79.59%

2038 $ 0.038090 88.56%

2039 $ 0.039994 97.99%

2040 $ 0.041994 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PAID Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0202 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020202 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020219 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020283 0.41% Ramalan HargaPAID Network (PAID) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PAID pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0202 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPAID Network (PAID) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PAID, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020202 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPAID Network (PAID) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PAID, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020219 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPAID Network (PAID)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PAID ialah $0.020283 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PAID Network Semasa Harga Semasa $ 0.0202 Perubahan Harga (24J) +1.00% Modal Pasaran $ 10.60M Bekalan Peredaran 514.70M Kelantangan (24J) $ 80.54K Harga terkini PAID ialah $ 0.0202. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.54K. Tambahan pula, PAID mempunyai bekalan edaran sebanyak 514.70M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.60M.

PAID Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PAID Network, harga semasa PAID Network ialah 0.0206USD. Bekalan edaran PAID Network(PAID) ialah 0.00 PAID , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.60M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000599 $ 0.0222 $ 0.0196

7 Hari 0.03% $ 0.000599 $ 0.0222 $ 0.0194

30 Hari -0.23% $ -0.006499 $ 0.031 $ 0.018 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAID Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PAID Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0222 dan paras terendah $0.0194 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PAID untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PAID Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.23% , mencerminkan kira-kira $-0.006499 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PAID berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PAID Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PAID

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PAID Network (PAID) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PAID Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PAID berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PAID Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PAID, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PAID Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PAID. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PAID untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PAID Network.

Mengapa Ramalan Harga PAID Penting?

PAID Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

