Palm Economy (PALM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Palm Economy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PALM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Palm Economy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000885 $0.000885 $0.000885 +0.45% USD Sebenarnya Ramalan Palm Economy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Palm Economy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000885 pada tahun 2025. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Palm Economy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000929 pada tahun 2026. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PALM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000975 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PALM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001024 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PALM pada tahun 2029 ialah $ 0.001075 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PALM pada tahun 2030 ialah $ 0.001129 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Palm Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001839. Palm Economy (PALM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Palm Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002996. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000885 0.00%

2026 $ 0.000929 5.00%

2027 $ 0.000975 10.25%

2028 $ 0.001024 15.76%

2029 $ 0.001075 21.55%

2030 $ 0.001129 27.63%

2031 $ 0.001185 34.01%

2032 $ 0.001245 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001307 47.75%

2034 $ 0.001372 55.13%

2035 $ 0.001441 62.89%

2036 $ 0.001513 71.03%

2037 $ 0.001589 79.59%

2038 $ 0.001668 88.56%

2039 $ 0.001752 97.99%

2040 $ 0.001839 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Palm Economy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000885 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000885 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000885 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000888 0.41% Ramalan HargaPalm Economy (PALM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PALM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000885 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPalm Economy (PALM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PALM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000885 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPalm Economy (PALM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PALM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000885 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPalm Economy (PALM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PALM ialah $0.000888 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Palm Economy Semasa Harga Semasa $ 0.000885$ 0.000885 $ 0.000885 Perubahan Harga (24J) +0.45% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 7.40K$ 7.40K $ 7.40K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PALM ialah $ 0.000885. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.45%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.40K. Tambahan pula, PALM mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung PALM

Palm Economy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Palm Economy, harga semasa Palm Economy ialah 0.000885USD. Bekalan edaran Palm Economy(PALM) ialah 0.00 PALM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000022 $ 0.000928 $ 0.000869

7 Hari -0.01% $ -0.000011 $ 0.000934 $ 0.00079

30 Hari -0.23% $ -0.000267 $ 0.001178 $ 0.00079 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Palm Economy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000022 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Palm Economy didagangkan pada paras tertinggi $0.000934 dan paras terendah $0.00079 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PALM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Palm Economy telah mengalami perubahan sebanyak -0.23% , mencerminkan kira-kira $-0.000267 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PALM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Palm Economy yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PALM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Palm Economy (PALM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Palm Economy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PALM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Palm Economy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PALM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Palm Economy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PALM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PALM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Palm Economy.

Mengapa Ramalan Harga PALM Penting?

PALM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPALM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PALM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PALM pada bulan depan? Menurut Palm Economy (PALM) alat ramalan harga, harga PALM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PALM pada tahun 2026? Harga 1Palm Economy (PALM) hari ini ialah $0.000885 . Mengikut modul ramalan di atas, PALM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PALM pada tahun 2027? Palm Economy (PALM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PALM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PALM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Palm Economy (PALM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PALM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Palm Economy (PALM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PALM pada tahun 2030? Harga 1Palm Economy (PALM) hari ini ialah $0.000885 . Mengikut modul ramalan di atas, PALM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PALM untuk 2040? Palm Economy (PALM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PALM menjelang tahun 2040.