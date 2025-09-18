PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PaLM AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PALMAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PaLM AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2646 $0.2646 $0.2646 -1.26% USD Sebenarnya Ramalan PaLM AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PaLM AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2646 pada tahun 2025. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PaLM AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.27783 pada tahun 2026. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PALMAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.291721 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PALMAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.306307 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PALMAI pada tahun 2029 ialah $ 0.321622 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PALMAI pada tahun 2030 ialah $ 0.337704 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PaLM AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.550084. PaLM AI (PALMAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PaLM AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.896029. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2646 0.00%

2026 $ 0.27783 5.00%

2027 $ 0.291721 10.25%

2028 $ 0.306307 15.76%

2029 $ 0.321622 21.55%

2030 $ 0.337704 27.63%

2031 $ 0.354589 34.01%

2032 $ 0.372318 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.390934 47.75%

2034 $ 0.410481 55.13%

2035 $ 0.431005 62.89%

2036 $ 0.452555 71.03%

2037 $ 0.475183 79.59%

2038 $ 0.498942 88.56%

2039 $ 0.523889 97.99%

2040 $ 0.550084 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PaLM AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2646 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.264636 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.264853 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.265687 0.41% Ramalan HargaPaLM AI (PALMAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PALMAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2646 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPaLM AI (PALMAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PALMAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.264636 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPaLM AI (PALMAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PALMAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.264853 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPaLM AI (PALMAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PALMAI ialah $0.265687 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PaLM AI Semasa Harga Semasa $ 0.2646$ 0.2646 $ 0.2646 Perubahan Harga (24J) -1.26% Modal Pasaran $ 20.41M$ 20.41M $ 20.41M Bekalan Peredaran 77.13M 77.13M 77.13M Kelantangan (24J) $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PALMAI ialah $ 0.2646. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.26%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.45K. Tambahan pula, PALMAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 77.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.41M. Lihat Harga Langsung PALMAI

PaLM AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PaLM AI, harga semasa PaLM AI ialah 0.2646USD. Bekalan edaran PaLM AI(PALMAI) ialah 0.00 PALMAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20.41M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.010299 $ 0.2749 $ 0.246

7 Hari -0.04% $ -0.011199 $ 0.321 $ 0.2425

30 Hari -0.34% $ -0.1421 $ 0.4798 $ 0.2425 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PaLM AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.010299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PaLM AI didagangkan pada paras tertinggi $0.321 dan paras terendah $0.2425 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PALMAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PaLM AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.34% , mencerminkan kira-kira $-0.1421 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PALMAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PaLM AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PALMAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PaLM AI (PALMAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PaLM AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PALMAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PaLM AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PALMAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PaLM AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PALMAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PALMAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PaLM AI.

Mengapa Ramalan Harga PALMAI Penting?

PALMAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPALMAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PALMAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PALMAI pada bulan depan? Menurut PaLM AI (PALMAI) alat ramalan harga, harga PALMAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PALMAI pada tahun 2026? Harga 1PaLM AI (PALMAI) hari ini ialah $0.2646 . Mengikut modul ramalan di atas, PALMAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PALMAI pada tahun 2027? PaLM AI (PALMAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PALMAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PALMAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PaLM AI (PALMAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PALMAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PaLM AI (PALMAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PALMAI pada tahun 2030? Harga 1PaLM AI (PALMAI) hari ini ialah $0.2646 . Mengikut modul ramalan di atas, PALMAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PALMAI untuk 2040? PaLM AI (PALMAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PALMAI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang