*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 0.000057 5.00%

2027 $ 0.000060 10.25%

2028 $ 0.000063 15.76%

2029 $ 0.000066 21.55%

2030 $ 0.000069 27.63%

2031 $ 0.000073 34.01%

2032 $ 0.000077 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000080 47.75%

2034 $ 0.000084 55.13%

2035 $ 0.000089 62.89%

2036 $ 0.000093 71.03%

2037 $ 0.000098 79.59%

2038 $ 0.000103 88.56%

2039 $ 0.000108 97.99%

2040 $ 0.000113 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pandu Pandas Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000054 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000054 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000054 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000054 0.41% Ramalan HargaPandu Pandas (PANDU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PANDU pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000054 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPandu Pandas (PANDU) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PANDU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000054 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPandu Pandas (PANDU) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PANDU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000054 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPandu Pandas (PANDU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PANDU ialah $0.000054 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pandu Pandas Semasa Harga Semasa $ 0.00005473$ 0.00005473 $ 0.00005473 Perubahan Harga (24J) +5.22% Modal Pasaran $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Bekalan Peredaran 96.37B 96.37B 96.37B Kelantangan (24J) $ 143.07K$ 143.07K $ 143.07K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PANDU ialah $ 0.00005473. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 143.07K. Tambahan pula, PANDU mempunyai bekalan edaran sebanyak 96.37B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.27M. Lihat Harga Langsung PANDU

Cara Membeli Pandu Pandas (PANDU) Cuba beli PANDU? Anda kini boleh membeli PANDU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Pandu Pandas dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PANDUSekarang

Pandu Pandas Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pandu Pandas, harga semasa Pandu Pandas ialah 0.000054USD. Bekalan edaran Pandu Pandas(PANDU) ialah 0.00 PANDU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5.27M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000000 $ 0.000056 $ 0.000042

7 Hari -0.08% $ -0.000004 $ 0.000082 $ 0.000042

30 Hari -0.52% $ -0.000059 $ 0.000168 $ 0.000042 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pandu Pandas telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pandu Pandas didagangkan pada paras tertinggi $0.000082 dan paras terendah $0.000042 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PANDU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pandu Pandas telah mengalami perubahan sebanyak -0.52% , mencerminkan kira-kira $-0.000059 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PANDU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pandu Pandas yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PANDU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pandu Pandas (PANDU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pandu Pandas ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PANDU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pandu Pandas untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PANDU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pandu Pandas. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PANDU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PANDU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pandu Pandas.

Mengapa Ramalan Harga PANDU Penting?

PANDU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

