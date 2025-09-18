Particle Network (PARTI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Particle Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PARTI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Particle Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Particle Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1792 pada tahun 2025. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Particle Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.18816 pada tahun 2026. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PARTI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.197568 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PARTI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.207446 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PARTI pada tahun 2029 ialah $ 0.217818 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PARTI pada tahun 2030 ialah $ 0.228709 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Particle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.372543. Particle Network (PARTI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Particle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.606834. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1792 0.00%

2026 $ 0.18816 5.00%

2027 $ 0.197568 10.25%

2028 $ 0.207446 15.76%

2029 $ 0.217818 21.55%

2030 $ 0.228709 27.63%

2031 $ 0.240145 34.01%

2032 $ 0.252152 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.264760 47.75%

2034 $ 0.277998 55.13%

2035 $ 0.291897 62.89%

2036 $ 0.306492 71.03%

2037 $ 0.321817 79.59%

2038 $ 0.337908 88.56%

2039 $ 0.354803 97.99%

2040 $ 0.372543 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Particle Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1792 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.179224 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.179371 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.179936 0.41% Ramalan HargaParticle Network (PARTI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PARTI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1792 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaParticle Network (PARTI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PARTI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.179224 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaParticle Network (PARTI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PARTI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.179371 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaParticle Network (PARTI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PARTI ialah $0.179936 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Particle Network Semasa Harga Semasa $ 0.1792$ 0.1792 $ 0.1792 Perubahan Harga (24J) +3.04% Modal Pasaran $ 41.75M$ 41.75M $ 41.75M Bekalan Peredaran 233.00M 233.00M 233.00M Kelantangan (24J) $ 833.51K$ 833.51K $ 833.51K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PARTI ialah $ 0.1792. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.04%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 833.51K. Tambahan pula, PARTI mempunyai bekalan edaran sebanyak 233.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 41.75M. Lihat Harga Langsung PARTI

Particle Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Particle Network, harga semasa Particle Network ialah 0.1792USD. Bekalan edaran Particle Network(PARTI) ialah 0.00 PARTI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $41.75M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000900 $ 0.1813 $ 0.1723

7 Hari -0.01% $ -0.002400 $ 0.1935 $ 0.1692

30 Hari -0.00% $ -0.000500 $ 0.2222 $ 0.1508 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Particle Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Particle Network didagangkan pada paras tertinggi $0.1935 dan paras terendah $0.1692 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PARTI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Particle Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000500 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PARTI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Particle Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PARTI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Particle Network (PARTI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Particle Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PARTI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Particle Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PARTI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Particle Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PARTI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PARTI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Particle Network.

Mengapa Ramalan Harga PARTI Penting?

PARTI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPARTI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PARTI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PARTI pada bulan depan? Menurut Particle Network (PARTI) alat ramalan harga, harga PARTI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PARTI pada tahun 2026? Harga 1Particle Network (PARTI) hari ini ialah $0.1792 . Mengikut modul ramalan di atas, PARTI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PARTI pada tahun 2027? Particle Network (PARTI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PARTI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PARTI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Particle Network (PARTI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PARTI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Particle Network (PARTI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PARTI pada tahun 2030? Harga 1Particle Network (PARTI) hari ini ialah $0.1792 . Mengikut modul ramalan di atas, PARTI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PARTI untuk 2040? Particle Network (PARTI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PARTI menjelang tahun 2040.