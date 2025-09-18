PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PAX Gold untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PAXG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PAXG

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PAX Gold % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $3,665.46 $3,665.46 $3,665.46 -0.75% USD Sebenarnya Ramalan PAX Gold Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PAX Gold berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3,665.46 pada tahun 2025. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PAX Gold berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3,848.733 pada tahun 2026. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAXG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 4,041.1696 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAXG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 4,243.2281 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAXG pada tahun 2029 ialah $ 4,455.3895 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAXG pada tahun 2030 ialah $ 4,678.1590 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PAX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7,620.2280. PAX Gold (PAXG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PAX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 12,412.5485. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3,665.46 0.00%

2026 $ 3,848.733 5.00%

2027 $ 4,041.1696 10.25%

2028 $ 4,243.2281 15.76%

2029 $ 4,455.3895 21.55%

2030 $ 4,678.1590 27.63%

2031 $ 4,912.0669 34.01%

2032 $ 5,157.6703 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5,415.5538 47.75%

2034 $ 5,686.3315 55.13%

2035 $ 5,970.6480 62.89%

2036 $ 6,269.1805 71.03%

2037 $ 6,582.6395 79.59%

2038 $ 6,911.7715 88.56%

2039 $ 7,257.3600 97.99%

2040 $ 7,620.2280 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PAX Gold Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 3,665.46 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 3,665.9621 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 3,668.9748 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 3,680.5235 0.41% Ramalan HargaPAX Gold (PAXG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PAXG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $3,665.46 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPAX Gold (PAXG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PAXG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3,665.9621 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPAX Gold (PAXG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PAXG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3,668.9748 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPAX Gold (PAXG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PAXG ialah $3,680.5235 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PAX Gold Semasa Harga Semasa $ 3,665.46$ 3,665.46 $ 3,665.46 Perubahan Harga (24J) -0.75% Modal Pasaran $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Bekalan Peredaran 289.00K 289.00K 289.00K Kelantangan (24J) $ 19.71M$ 19.71M $ 19.71M Kelantangan (24J) -- Harga terkini PAXG ialah $ 3,665.46. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.75%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.71M. Tambahan pula, PAXG mempunyai bekalan edaran sebanyak 289.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.06B. Lihat Harga Langsung PAXG

Cara Membeli PAX Gold (PAXG) Cuba beli PAXG? Anda kini boleh membeli PAXG melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli PAX Gold dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PAXGSekarang

PAX Gold Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PAX Gold, harga semasa PAX Gold ialah 3,665.46USD. Bekalan edaran PAX Gold(PAXG) ialah 0.00 PAXG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.06B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -26.8000 $ 3,708.49 $ 3,657.72

7 Hari 0.01% $ 29.9499 $ 3,816.27 $ 3,606.86

30 Hari 0.10% $ 329.4099 $ 3,816.27 $ 3,301.83 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAX Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-26.8000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PAX Gold didagangkan pada paras tertinggi $3,816.27 dan paras terendah $3,606.86 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PAXG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PAX Gold telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $329.4099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PAXG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PAX Gold yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PAXG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PAX Gold (PAXG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PAX Gold ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PAXG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PAX Gold untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PAXG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PAX Gold. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PAXG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PAXG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PAX Gold.

Mengapa Ramalan Harga PAXG Penting?

PAXG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPAXG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PAXG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PAXG pada bulan depan? Menurut PAX Gold (PAXG) alat ramalan harga, harga PAXG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PAXG pada tahun 2026? Harga 1PAX Gold (PAXG) hari ini ialah $3,665.46 . Mengikut modul ramalan di atas, PAXG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PAXG pada tahun 2027? PAX Gold (PAXG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PAXG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PAXG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PAX Gold (PAXG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PAXG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PAX Gold (PAXG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PAXG pada tahun 2030? Harga 1PAX Gold (PAXG) hari ini ialah $3,665.46 . Mengikut modul ramalan di atas, PAXG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PAXG untuk 2040? PAX Gold (PAXG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PAXG menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang