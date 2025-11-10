PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PayAI Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. PayAI Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PayAI Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02053 pada tahun 2025. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PayAI Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021556 pada tahun 2026. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAYAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022634 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PAYAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023766 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAYAI pada tahun 2029 ialah $ 0.024954 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PAYAI pada tahun 2030 ialah $ 0.026202 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PayAI Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042680. PayAI Network (PAYAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PayAI Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069521. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02053 0.00%

2026 $ 0.021556 5.00%

2027 $ 0.022634 10.25%

2028 $ 0.023766 15.76%

2029 $ 0.024954 21.55%

2030 $ 0.026202 27.63%

2031 $ 0.027512 34.01%

2032 $ 0.028887 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030332 47.75%

2034 $ 0.031848 55.13%

2035 $ 0.033441 62.89%

2036 $ 0.035113 71.03%

2037 $ 0.036868 79.59%

2038 $ 0.038712 88.56%

2039 $ 0.040647 97.99%

2040 $ 0.042680 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PayAI Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.02053 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.020532 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.020549 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.020614 0.41% Ramalan HargaPayAI Network (PAYAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PAYAI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.02053 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPayAI Network (PAYAI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PAYAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020532 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPayAI Network (PAYAI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PAYAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020549 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPayAI Network (PAYAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PAYAI ialah $0.020614 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PayAI Network Semasa Harga Semasa $ 0.02053$ 0.02053 $ 0.02053 Perubahan Harga (24J) +9.61% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 232.20K$ 232.20K $ 232.20K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PAYAI ialah $ 0.02053. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +9.61%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 232.20K. Tambahan pula, PAYAI mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung PAYAI

Cara Membeli PayAI Network (PAYAI) Cuba beli PAYAI? Anda kini boleh membeli PAYAI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli PayAI Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PAYAISekarang

PayAI Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PayAI Network, harga semasa PayAI Network ialah 0.02022USD. Bekalan edaran PayAI Network(PAYAI) ialah 0.00 PAYAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.43% $ 0.00643 $ 0.0215 $ 0.01409

7 Hari -0.16% $ -0.00426 $ 0.026 $ 0.0126

30 Hari 3.24% $ 0.01622 $ 0.07993 $ 0.005 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PayAI Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.00643 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.43% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PayAI Network didagangkan pada paras tertinggi $0.026 dan paras terendah $0.0126 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.16% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PAYAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PayAI Network telah mengalami perubahan sebanyak 3.24% , mencerminkan kira-kira $0.01622 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PAYAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PayAI Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PAYAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PayAI Network (PAYAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PayAI Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PAYAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PayAI Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PAYAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PayAI Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PAYAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PAYAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PayAI Network.

Mengapa Ramalan Harga PAYAI Penting?

PAYAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

