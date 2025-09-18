Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Peaq network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PEAQ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Peaq network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.09605 $0.09605 $0.09605 +5.29% USD Sebenarnya Ramalan Peaq network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Peaq network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09605 pada tahun 2025. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Peaq network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.100852 pada tahun 2026. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEAQ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.105895 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEAQ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.111189 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEAQ pada tahun 2029 ialah $ 0.116749 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEAQ pada tahun 2030 ialah $ 0.122586 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Peaq network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.199681. Peaq network (PEAQ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Peaq network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.325259. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09605 0.00%

2026 $ 0.100852 5.00%

2027 $ 0.105895 10.25%

2028 $ 0.111189 15.76%

2029 $ 0.116749 21.55%

2030 $ 0.122586 27.63%

2031 $ 0.128716 34.01%

2032 $ 0.135151 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.141909 47.75%

2034 $ 0.149005 55.13%

2035 $ 0.156455 62.89%

2036 $ 0.164278 71.03%

2037 $ 0.172492 79.59%

2038 $ 0.181116 88.56%

2039 $ 0.190172 97.99%

2040 $ 0.199681 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Peaq network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.09605 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.096063 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.096142 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.096444 0.41% Ramalan HargaPeaq network (PEAQ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PEAQ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.09605 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPeaq network (PEAQ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PEAQ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.096063 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPeaq network (PEAQ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PEAQ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.096142 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPeaq network (PEAQ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PEAQ ialah $0.096444 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Peaq network Semasa Harga Semasa $ 0.09605$ 0.09605 $ 0.09605 Perubahan Harga (24J) +5.29% Modal Pasaran $ 117.64M$ 117.64M $ 117.64M Bekalan Peredaran 1.22B 1.22B 1.22B Kelantangan (24J) $ 602.24K$ 602.24K $ 602.24K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PEAQ ialah $ 0.09605. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.29%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 602.24K. Tambahan pula, PEAQ mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.22B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 117.64M. Lihat Harga Langsung PEAQ

Peaq network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Peaq network, harga semasa Peaq network ialah 0.09605USD. Bekalan edaran Peaq network(PEAQ) ialah 0.00 PEAQ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $117.64M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000350 $ 0.0993 $ 0.08618

7 Hari 0.45% $ 0.029699 $ 0.12734 $ 0.06632

30 Hari 0.55% $ 0.03414 $ 0.12734 $ 0.05753 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Peaq network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000350 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Peaq network didagangkan pada paras tertinggi $0.12734 dan paras terendah $0.06632 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.45% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PEAQ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Peaq network telah mengalami perubahan sebanyak 0.55% , mencerminkan kira-kira $0.03414 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PEAQ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Peaq network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PEAQ

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Peaq network (PEAQ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Peaq network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PEAQ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Peaq network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PEAQ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Peaq network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PEAQ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PEAQ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Peaq network.

Mengapa Ramalan Harga PEAQ Penting?

PEAQ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPEAQ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PEAQ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PEAQ pada bulan depan? Menurut Peaq network (PEAQ) alat ramalan harga, harga PEAQ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PEAQ pada tahun 2026? Harga 1Peaq network (PEAQ) hari ini ialah $0.09605 . Mengikut modul ramalan di atas, PEAQ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PEAQ pada tahun 2027? Peaq network (PEAQ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PEAQ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PEAQ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Peaq network (PEAQ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PEAQ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Peaq network (PEAQ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PEAQ pada tahun 2030? Harga 1Peaq network (PEAQ) hari ini ialah $0.09605 . Mengikut modul ramalan di atas, PEAQ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PEAQ untuk 2040? Peaq network (PEAQ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PEAQ menjelang tahun 2040.