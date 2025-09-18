Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pentagon Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PEN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pentagon Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001693 $0.001693 $0.001693 -0.05% USD Sebenarnya Ramalan Pentagon Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pentagon Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001693 pada tahun 2025. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pentagon Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001777 pada tahun 2026. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001866 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001959 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEN pada tahun 2029 ialah $ 0.002057 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEN pada tahun 2030 ialah $ 0.002160 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pentagon Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003519. Pentagon Games (PEN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pentagon Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005733. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001693 0.00%

2026 $ 0.001777 5.00%

2027 $ 0.001866 10.25%

2028 $ 0.001959 15.76%

2029 $ 0.002057 21.55%

2030 $ 0.002160 27.63%

2031 $ 0.002268 34.01%

2032 $ 0.002382 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002501 47.75%

2034 $ 0.002626 55.13%

2035 $ 0.002757 62.89%

2036 $ 0.002895 71.03%

2037 $ 0.003040 79.59%

2038 $ 0.003192 88.56%

2039 $ 0.003352 97.99%

2040 $ 0.003519 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pentagon Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001693 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001693 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001694 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001699 0.41% Ramalan HargaPentagon Games (PEN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PEN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001693 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPentagon Games (PEN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PEN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001693 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPentagon Games (PEN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PEN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001694 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPentagon Games (PEN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PEN ialah $0.001699 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pentagon Games Semasa
Harga Semasa $ 0.001693
Perubahan Harga (24J) -0.05%
Modal Pasaran $ 562.06K
Bekalan Peredaran 331.60M
Kelantangan (24J) $ 55.44K

Harga terkini PEN ialah $ 0.001693. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.44K. Tambahan pula, PEN mempunyai bekalan edaran sebanyak 331.60M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 562.06K.

Pentagon Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pentagon Games, harga semasa Pentagon Games ialah 0.001695USD. Bekalan edaran Pentagon Games(PEN) ialah 0.00 PEN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $562.06K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000004 $ 0.001708 $ 0.001681

7 Hari 0.03% $ 0.000047 $ 0.001786 $ 0.001634

30 Hari -0.15% $ -0.000311 $ 0.002012 $ 0.001634 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pentagon Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000004 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pentagon Games didagangkan pada paras tertinggi $0.001786 dan paras terendah $0.001634 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PEN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pentagon Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.000311 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PEN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pentagon Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PEN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pentagon Games (PEN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pentagon Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PEN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pentagon Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PEN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pentagon Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PEN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PEN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pentagon Games.

Mengapa Ramalan Harga PEN Penting?

PEN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

