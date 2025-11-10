Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pumpfun Pepe untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PFP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PFP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pumpfun Pepe % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001799 $0.001799 $0.001799 -10.71% USD Sebenarnya Ramalan Pumpfun Pepe Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pumpfun Pepe berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001799 pada tahun 2025. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pumpfun Pepe berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001888 pada tahun 2026. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PFP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001983 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PFP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002082 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PFP pada tahun 2029 ialah $ 0.002186 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PFP pada tahun 2030 ialah $ 0.002296 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pumpfun Pepe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003739. Pumpfun Pepe (PFP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pumpfun Pepe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006092. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001799 0.00%

2026 $ 0.001888 5.00%

2027 $ 0.001983 10.25%

2028 $ 0.002082 15.76%

2029 $ 0.002186 21.55%

2030 $ 0.002296 27.63%

2031 $ 0.002410 34.01%

2032 $ 0.002531 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002657 47.75%

2034 $ 0.002790 55.13%

2035 $ 0.002930 62.89%

2036 $ 0.003076 71.03%

2037 $ 0.003230 79.59%

2038 $ 0.003392 88.56%

2039 $ 0.003561 97.99%

2040 $ 0.003739 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pumpfun Pepe Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001799 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001799 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001800 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001806 0.41% Ramalan HargaPumpfun Pepe (PFP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PFP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001799 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPumpfun Pepe (PFP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PFP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001799 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPumpfun Pepe (PFP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PFP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001800 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPumpfun Pepe (PFP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PFP ialah $0.001806 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pumpfun Pepe Semasa Harga Semasa $ 0.001799$ 0.001799 $ 0.001799 Perubahan Harga (24J) -10.71% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PFP ialah $ 0.001799. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -10.71%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.18K. Tambahan pula, PFP mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung PFP

Cara Membeli Pumpfun Pepe (PFP) Cuba beli PFP? Anda kini boleh membeli PFP melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Pumpfun Pepe dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PFPSekarang

Pumpfun Pepe Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pumpfun Pepe, harga semasa Pumpfun Pepe ialah 0.001794USD. Bekalan edaran Pumpfun Pepe(PFP) ialah 0.00 PFP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.000128 $ 0.002288 $ 0.001472

7 Hari -0.23% $ -0.000550 $ 0.004516 $ 0.001472

30 Hari -0.45% $ -0.001509 $ 0.00482 $ 0.0009 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pumpfun Pepe telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000128 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pumpfun Pepe didagangkan pada paras tertinggi $0.004516 dan paras terendah $0.001472 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.23% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PFP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pumpfun Pepe telah mengalami perubahan sebanyak -0.45% , mencerminkan kira-kira $-0.001509 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PFP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pumpfun Pepe yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PFP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pumpfun Pepe (PFP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pumpfun Pepe ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PFP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pumpfun Pepe untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PFP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pumpfun Pepe. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PFP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PFP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pumpfun Pepe.

Mengapa Ramalan Harga PFP Penting?

PFP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPFP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PFP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PFP pada bulan depan? Menurut Pumpfun Pepe (PFP) alat ramalan harga, harga PFP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PFP pada tahun 2026? Harga 1Pumpfun Pepe (PFP) hari ini ialah $0.001799 . Mengikut modul ramalan di atas, PFP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PFP pada tahun 2027? Pumpfun Pepe (PFP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PFP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PFP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pumpfun Pepe (PFP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PFP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pumpfun Pepe (PFP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PFP pada tahun 2030? Harga 1Pumpfun Pepe (PFP) hari ini ialah $0.001799 . Mengikut modul ramalan di atas, PFP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PFP untuk 2040? Pumpfun Pepe (PFP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PFP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang