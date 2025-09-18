Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Phoenix Global untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PHB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PHB

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Phoenix Global % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.5876 $0.5876 $0.5876 +4.36% USD Sebenarnya Ramalan Phoenix Global Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Phoenix Global berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.5876 pada tahun 2025. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Phoenix Global berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.616980 pada tahun 2026. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PHB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.647829 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PHB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.680220 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHB pada tahun 2029 ialah $ 0.714231 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHB pada tahun 2030 ialah $ 0.749943 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Phoenix Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2215. Phoenix Global (PHB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Phoenix Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.9898. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.5876 0.00%

2026 $ 0.616980 5.00%

2027 $ 0.647829 10.25%

2028 $ 0.680220 15.76%

2029 $ 0.714231 21.55%

2030 $ 0.749943 27.63%

2031 $ 0.787440 34.01%

2032 $ 0.826812 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.868152 47.75%

2034 $ 0.911560 55.13%

2035 $ 0.957138 62.89%

2036 $ 1.0049 71.03%

2037 $ 1.0552 79.59%

2038 $ 1.1080 88.56%

2039 $ 1.1634 97.99%

2040 $ 1.2215 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Phoenix Global Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.5876 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.587680 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.588163 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.590014 0.41% Ramalan HargaPhoenix Global (PHB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PHB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.5876 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPhoenix Global (PHB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PHB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.587680 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPhoenix Global (PHB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PHB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.588163 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPhoenix Global (PHB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PHB ialah $0.590014 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Phoenix Global Semasa Harga Semasa $ 0.5876$ 0.5876 $ 0.5876 Perubahan Harga (24J) +4.36% Modal Pasaran $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Bekalan Peredaran 58.75M 58.75M 58.75M Kelantangan (24J) $ 720.69K$ 720.69K $ 720.69K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PHB ialah $ 0.5876. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.36%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 720.69K. Tambahan pula, PHB mempunyai bekalan edaran sebanyak 58.75M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 34.52M. Lihat Harga Langsung PHB

Cara Membeli Phoenix Global (PHB) Cuba beli PHB? Anda kini boleh membeli PHB melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Phoenix Global dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PHBSekarang

Phoenix Global Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Phoenix Global, harga semasa Phoenix Global ialah 0.5876USD. Bekalan edaran Phoenix Global(PHB) ialah 0.00 PHB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $34.52M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.013800 $ 0.5948 $ 0.5574

7 Hari 0.00% $ 0.000099 $ 0.6157 $ 0.5431

30 Hari 0.04% $ 0.021600 $ 0.6444 $ 0.5055 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Phoenix Global telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.013800 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Phoenix Global didagangkan pada paras tertinggi $0.6157 dan paras terendah $0.5431 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PHB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Phoenix Global telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.021600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PHB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Phoenix Global yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PHB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Phoenix Global (PHB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Phoenix Global ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PHB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Phoenix Global untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PHB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Phoenix Global. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PHB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PHB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Phoenix Global.

Mengapa Ramalan Harga PHB Penting?

PHB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPHB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PHB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PHB pada bulan depan? Menurut Phoenix Global (PHB) alat ramalan harga, harga PHB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PHB pada tahun 2026? Harga 1Phoenix Global (PHB) hari ini ialah $0.5876 . Mengikut modul ramalan di atas, PHB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PHB pada tahun 2027? Phoenix Global (PHB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PHB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PHB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Phoenix Global (PHB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PHB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Phoenix Global (PHB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PHB pada tahun 2030? Harga 1Phoenix Global (PHB) hari ini ialah $0.5876 . Mengikut modul ramalan di atas, PHB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PHB untuk 2040? Phoenix Global (PHB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PHB menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang