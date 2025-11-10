PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PHILCOIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PHL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PHILCOIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01831 $0.01831 $0.01831 +0.71% USD Sebenarnya Ramalan PHILCOIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PHILCOIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01831 pada tahun 2025. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PHILCOIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019225 pada tahun 2026. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PHL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.020186 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PHL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.021196 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHL pada tahun 2029 ialah $ 0.022255 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHL pada tahun 2030 ialah $ 0.023368 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PHILCOIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038065. PHILCOIN (PHL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PHILCOIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.062004. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01831 0.00%

2026 $ 0.019225 5.00%

2027 $ 0.020186 10.25%

2028 $ 0.021196 15.76%

2029 $ 0.022255 21.55%

2030 $ 0.023368 27.63%

2031 $ 0.024537 34.01%

2032 $ 0.025764 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.027052 47.75%

2034 $ 0.028404 55.13%

2035 $ 0.029825 62.89%

2036 $ 0.031316 71.03%

2037 $ 0.032882 79.59%

2038 $ 0.034526 88.56%

2039 $ 0.036252 97.99%

2040 $ 0.038065 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PHILCOIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.01831 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.018312 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.018327 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.018385 0.41% Ramalan HargaPHILCOIN (PHL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PHL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.01831 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPHILCOIN (PHL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PHL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.018312 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPHILCOIN (PHL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PHL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.018327 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPHILCOIN (PHL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PHL ialah $0.018385 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PHILCOIN Semasa Harga Semasa $ 0.01831$ 0.01831 $ 0.01831 Perubahan Harga (24J) +0.71% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PHL ialah $ 0.01831. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.71%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.26K. Tambahan pula, PHL mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung PHL

Cara Membeli PHILCOIN (PHL) Cuba beli PHL? Anda kini boleh membeli PHL melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli PHILCOIN dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PHLSekarang

PHILCOIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PHILCOIN, harga semasa PHILCOIN ialah 0.0183USD. Bekalan edaran PHILCOIN(PHL) ialah 0.00 PHL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000230 $ 0.01843 $ 0.01798

7 Hari 0.01% $ 0.000210 $ 0.02124 $ 0.0175

30 Hari 0.35% $ 0.00472 $ 0.02853 $ 0.01231 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHILCOIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000230 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PHILCOIN didagangkan pada paras tertinggi $0.02124 dan paras terendah $0.0175 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PHL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PHILCOIN telah mengalami perubahan sebanyak 0.35% , mencerminkan kira-kira $0.00472 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PHL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PHILCOIN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PHL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PHILCOIN (PHL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PHILCOIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PHL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PHILCOIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PHL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PHILCOIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PHL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PHL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PHILCOIN.

Mengapa Ramalan Harga PHL Penting?

PHL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPHL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PHL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PHL pada bulan depan? Menurut PHILCOIN (PHL) alat ramalan harga, harga PHL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PHL pada tahun 2026? Harga 1PHILCOIN (PHL) hari ini ialah $0.01831 . Mengikut modul ramalan di atas, PHL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PHL pada tahun 2027? PHILCOIN (PHL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PHL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PHL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PHILCOIN (PHL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PHL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PHILCOIN (PHL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PHL pada tahun 2030? Harga 1PHILCOIN (PHL) hari ini ialah $0.01831 . Mengikut modul ramalan di atas, PHL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PHL untuk 2040? PHILCOIN (PHL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PHL menjelang tahun 2040.