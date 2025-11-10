Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga (USD)

Pipe Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pipe Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.08443 pada tahun 2025. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pipe Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.088651 pada tahun 2026. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PIPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.093084 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PIPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.097738 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PIPE pada tahun 2029 ialah $ 0.102625 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PIPE pada tahun 2030 ialah $ 0.107756 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pipe Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.175523. Pipe Network (PIPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pipe Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.285909.

2026 $ 0.088651 5.00%

2027 $ 0.093084 10.25%

2028 $ 0.097738 15.76%

2029 $ 0.102625 21.55%

2030 $ 0.107756 27.63%

2031 $ 0.113144 34.01%

2032 $ 0.118801 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.124741 47.75%

2034 $ 0.130978 55.13%

2035 $ 0.137527 62.89%

2036 $ 0.144403 71.03%

2037 $ 0.151624 79.59%

2038 $ 0.159205 88.56%

2039 $ 0.167165 97.99%

2040 $ 0.175523 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pipe Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.08443 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.084441 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.084510 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.084776 0.41% Ramalan HargaPipe Network (PIPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PIPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.08443 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPipe Network (PIPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PIPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.084441 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPipe Network (PIPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PIPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.084510 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPipe Network (PIPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PIPE ialah $0.084776 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pipe Network Semasa Harga Semasa $ 0.08443$ 0.08443 $ 0.08443 Perubahan Harga (24J) +4.89% Modal Pasaran $ 8.44M$ 8.44M $ 8.44M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) $ 61.88K$ 61.88K $ 61.88K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PIPE ialah $ 0.08443. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.89%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.88K. Tambahan pula, PIPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.44M. Lihat Harga Langsung PIPE

Pipe Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pipe Network, harga semasa Pipe Network ialah 0.08443USD. Bekalan edaran Pipe Network(PIPE) ialah 0.00 PIPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.44M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.006700 $ 0.08502 $ 0.0756

7 Hari 0.09% $ 0.007280 $ 0.09694 $ 0.06751

30 Hari -0.21% $ -0.02377 $ 0.1754 $ 0.05283 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pipe Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006700 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pipe Network didagangkan pada paras tertinggi $0.09694 dan paras terendah $0.06751 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PIPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pipe Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.21% , mencerminkan kira-kira $-0.02377 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PIPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pipe Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PIPE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pipe Network (PIPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pipe Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PIPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pipe Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PIPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pipe Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PIPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PIPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pipe Network.

Mengapa Ramalan Harga PIPE Penting?

PIPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPIPE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PIPE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PIPE pada bulan depan? Menurut Pipe Network (PIPE) alat ramalan harga, harga PIPE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PIPE pada tahun 2026? Harga 1Pipe Network (PIPE) hari ini ialah $0.08443 . Mengikut modul ramalan di atas, PIPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PIPE pada tahun 2027? Pipe Network (PIPE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PIPE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PIPE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pipe Network (PIPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PIPE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pipe Network (PIPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PIPE pada tahun 2030? Harga 1Pipe Network (PIPE) hari ini ialah $0.08443 . Mengikut modul ramalan di atas, PIPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PIPE untuk 2040? Pipe Network (PIPE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PIPE menjelang tahun 2040.