PLEARN (PLN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PLEARN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PLN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PLN

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PLEARN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01903 $0.01903 $0.01903 +3.08% USD Sebenarnya Ramalan PLEARN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PLEARN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01903 pada tahun 2025. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PLEARN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019981 pada tahun 2026. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.020980 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.022029 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLN pada tahun 2029 ialah $ 0.023131 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLN pada tahun 2030 ialah $ 0.024287 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PLEARN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039562. PLEARN (PLN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PLEARN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.064442. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01903 0.00%

2026 $ 0.019981 5.00%

2027 $ 0.020980 10.25%

2028 $ 0.022029 15.76%

2029 $ 0.023131 21.55%

2030 $ 0.024287 27.63%

2031 $ 0.025502 34.01%

2032 $ 0.026777 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.028115 47.75%

2034 $ 0.029521 55.13%

2035 $ 0.030997 62.89%

2036 $ 0.032547 71.03%

2037 $ 0.034175 79.59%

2038 $ 0.035883 88.56%

2039 $ 0.037678 97.99%

2040 $ 0.039562 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PLEARN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01903 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.019032 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.019048 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.019108 0.41% Ramalan HargaPLEARN (PLN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PLN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01903 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPLEARN (PLN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PLN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019032 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPLEARN (PLN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PLN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019048 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPLEARN (PLN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PLN ialah $0.019108 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PLEARN Semasa Harga Semasa $ 0.01903$ 0.01903 $ 0.01903 Perubahan Harga (24J) +3.08% Modal Pasaran $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Bekalan Peredaran 86.06M 86.06M 86.06M Kelantangan (24J) $ 65.90K$ 65.90K $ 65.90K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PLN ialah $ 0.01903. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.08%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.90K. Tambahan pula, PLN mempunyai bekalan edaran sebanyak 86.06M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.64M. Lihat Harga Langsung PLN

Cara Membeli PLEARN (PLN) Cuba beli PLN? Anda kini boleh membeli PLN melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli PLEARN dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PLNSekarang

PLEARN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PLEARN, harga semasa PLEARN ialah 0.01903USD. Bekalan edaran PLEARN(PLN) ialah 0.00 PLN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.64M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000009 $ 0.0195 $ 0.01797

7 Hari -0.01% $ -0.000220 $ 0.0196 $ 0.01797

30 Hari -0.10% $ -0.00221 $ 0.02213 $ 0.01797 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLEARN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000009 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PLEARN didagangkan pada paras tertinggi $0.0196 dan paras terendah $0.01797 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PLN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PLEARN telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-0.00221 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PLN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PLEARN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PLN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PLEARN (PLN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PLEARN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PLN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PLEARN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PLN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PLEARN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PLN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PLN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PLEARN.

Mengapa Ramalan Harga PLN Penting?

PLN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPLN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PLN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PLN pada bulan depan? Menurut PLEARN (PLN) alat ramalan harga, harga PLN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PLN pada tahun 2026? Harga 1PLEARN (PLN) hari ini ialah $0.01903 . Mengikut modul ramalan di atas, PLN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PLN pada tahun 2027? PLEARN (PLN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PLN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PLN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PLEARN (PLN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PLN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PLEARN (PLN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PLN pada tahun 2030? Harga 1PLEARN (PLN) hari ini ialah $0.01903 . Mengikut modul ramalan di atas, PLN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PLN untuk 2040? PLEARN (PLN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PLN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang