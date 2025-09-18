Plume Network (PLUME) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Plume Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PLUME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PLUME

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Plume Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1226 $0.1226 $0.1226 +3.74% USD Sebenarnya Ramalan Plume Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Plume Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1226 pada tahun 2025. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Plume Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.12873 pada tahun 2026. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLUME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.135166 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLUME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.141924 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLUME pada tahun 2029 ialah $ 0.149021 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLUME pada tahun 2030 ialah $ 0.156472 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Plume Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.254876. Plume Network (PLUME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Plume Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.415167. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1226 0.00%

2026 $ 0.12873 5.00%

2027 $ 0.135166 10.25%

2028 $ 0.141924 15.76%

2029 $ 0.149021 21.55%

2030 $ 0.156472 27.63%

2031 $ 0.164295 34.01%

2032 $ 0.172510 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.181136 47.75%

2034 $ 0.190192 55.13%

2035 $ 0.199702 62.89%

2036 $ 0.209687 71.03%

2037 $ 0.220171 79.59%

2038 $ 0.231180 88.56%

2039 $ 0.242739 97.99%

2040 $ 0.254876 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Plume Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1226 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.122616 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.122717 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.123103 0.41% Ramalan HargaPlume Network (PLUME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PLUME pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1226 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPlume Network (PLUME) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PLUME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.122616 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPlume Network (PLUME) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PLUME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.122717 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPlume Network (PLUME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PLUME ialah $0.123103 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Plume Network Semasa Harga Semasa $ 0.1226$ 0.1226 $ 0.1226 Perubahan Harga (24J) +3.74% Modal Pasaran $ 324.81M$ 324.81M $ 324.81M Bekalan Peredaran 2.65B 2.65B 2.65B Kelantangan (24J) $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Kelantangan (24J) -- Harga terkini PLUME ialah $ 0.1226. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.74%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.53M. Tambahan pula, PLUME mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.65B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 324.81M. Lihat Harga Langsung PLUME

Cara Membeli Plume Network (PLUME) Cuba beli PLUME? Anda kini boleh membeli PLUME melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Plume Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PLUMESekarang

Plume Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Plume Network, harga semasa Plume Network ialah 0.12257USD. Bekalan edaran Plume Network(PLUME) ialah 0.00 PLUME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $324.81M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002460 $ 0.13132 $ 0.11667

7 Hari -0.00% $ -0.000210 $ 0.14088 $ 0.11078

30 Hari 0.33% $ 0.030549 $ 0.14088 $ 0.0765 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Plume Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002460 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Plume Network didagangkan pada paras tertinggi $0.14088 dan paras terendah $0.11078 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PLUME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Plume Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.33% , mencerminkan kira-kira $0.030549 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PLUME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Plume Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PLUME

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Plume Network (PLUME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Plume Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PLUME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Plume Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PLUME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Plume Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PLUME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PLUME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Plume Network.

Mengapa Ramalan Harga PLUME Penting?

PLUME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPLUME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PLUME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PLUME pada bulan depan? Menurut Plume Network (PLUME) alat ramalan harga, harga PLUME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PLUME pada tahun 2026? Harga 1Plume Network (PLUME) hari ini ialah $0.1226 . Mengikut modul ramalan di atas, PLUME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PLUME pada tahun 2027? Plume Network (PLUME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PLUME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PLUME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Plume Network (PLUME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PLUME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Plume Network (PLUME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PLUME pada tahun 2030? Harga 1Plume Network (PLUME) hari ini ialah $0.1226 . Mengikut modul ramalan di atas, PLUME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PLUME untuk 2040? Plume Network (PLUME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PLUME menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang