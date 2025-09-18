PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PLYR L1 untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PLYR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PLYR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PLYR L1 % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00317 $0.00317 $0.00317 0.00% USD Sebenarnya Ramalan PLYR L1 Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PLYR L1 berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00317 pada tahun 2025. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PLYR L1 berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003328 pada tahun 2026. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLYR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003494 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLYR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003669 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLYR pada tahun 2029 ialah $ 0.003853 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLYR pada tahun 2030 ialah $ 0.004045 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PLYR L1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006590. PLYR L1 (PLYR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PLYR L1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010734. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00317 0.00%

2026 $ 0.003328 5.00%

2027 $ 0.003494 10.25%

2028 $ 0.003669 15.76%

2029 $ 0.003853 21.55%

2030 $ 0.004045 27.63%

2031 $ 0.004248 34.01%

2032 $ 0.004460 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004683 47.75%

2034 $ 0.004917 55.13%

2035 $ 0.005163 62.89%

2036 $ 0.005421 71.03%

2037 $ 0.005692 79.59%

2038 $ 0.005977 88.56%

2039 $ 0.006276 97.99%

2040 $ 0.006590 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PLYR L1 Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00317 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003170 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003173 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003183 0.41% Ramalan HargaPLYR L1 (PLYR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PLYR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00317 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPLYR L1 (PLYR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PLYR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003170 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPLYR L1 (PLYR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PLYR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003173 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPLYR L1 (PLYR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PLYR ialah $0.003183 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PLYR L1 Semasa Harga Semasa $ 0.00317$ 0.00317 $ 0.00317 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 272.91K$ 272.91K $ 272.91K Bekalan Peredaran 86.09M 86.09M 86.09M Kelantangan (24J) $ 2.64K$ 2.64K $ 2.64K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PLYR ialah $ 0.00317. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.64K. Tambahan pula, PLYR mempunyai bekalan edaran sebanyak 86.09M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 272.91K. Lihat Harga Langsung PLYR

Cara Membeli PLYR L1 (PLYR) Cuba beli PLYR? Anda kini boleh membeli PLYR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli PLYR L1 dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PLYRSekarang

PLYR L1 Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PLYR L1, harga semasa PLYR L1 ialah 0.00317USD. Bekalan edaran PLYR L1(PLYR) ialah 0.00 PLYR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $272.91K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000080 $ 0.00323 $ 0.00286

7 Hari -0.21% $ -0.000890 $ 0.00441 $ 0.00286

30 Hari -0.37% $ -0.001899 $ 0.00517 $ 0.00252 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLYR L1 telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000080 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PLYR L1 didagangkan pada paras tertinggi $0.00441 dan paras terendah $0.00286 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PLYR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PLYR L1 telah mengalami perubahan sebanyak -0.37% , mencerminkan kira-kira $-0.001899 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PLYR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PLYR L1 yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PLYR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PLYR L1 (PLYR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PLYR L1 ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PLYR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PLYR L1 untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PLYR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PLYR L1. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PLYR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PLYR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PLYR L1.

Mengapa Ramalan Harga PLYR Penting?

PLYR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPLYR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PLYR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PLYR pada bulan depan? Menurut PLYR L1 (PLYR) alat ramalan harga, harga PLYR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PLYR pada tahun 2026? Harga 1PLYR L1 (PLYR) hari ini ialah $0.00317 . Mengikut modul ramalan di atas, PLYR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PLYR pada tahun 2027? PLYR L1 (PLYR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PLYR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PLYR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PLYR L1 (PLYR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PLYR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PLYR L1 (PLYR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PLYR pada tahun 2030? Harga 1PLYR L1 (PLYR) hari ini ialah $0.00317 . Mengikut modul ramalan di atas, PLYR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PLYR untuk 2040? PLYR L1 (PLYR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PLYR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang