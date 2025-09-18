Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Public Masterpiece untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PMT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PMT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Public Masterpiece % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.10456 $0.10456 $0.10456 -0.04% USD Sebenarnya Ramalan Public Masterpiece Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Public Masterpiece berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.10456 pada tahun 2025. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Public Masterpiece berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.109788 pada tahun 2026. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PMT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.115277 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PMT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.121041 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PMT pada tahun 2029 ialah $ 0.127093 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PMT pada tahun 2030 ialah $ 0.133448 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Public Masterpiece berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.217372. Public Masterpiece (PMT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Public Masterpiece berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.354077. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10456 0.00%

2026 $ 0.109788 5.00%

2027 $ 0.115277 10.25%

2028 $ 0.121041 15.76%

2029 $ 0.127093 21.55%

2030 $ 0.133448 27.63%

2031 $ 0.140120 34.01%

2032 $ 0.147126 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.154482 47.75%

2034 $ 0.162206 55.13%

2035 $ 0.170317 62.89%

2036 $ 0.178833 71.03%

2037 $ 0.187774 79.59%

2038 $ 0.197163 88.56%

2039 $ 0.207021 97.99%

2040 $ 0.217372 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Public Masterpiece Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.10456 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.104574 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.104660 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.104989 0.41% Ramalan HargaPublic Masterpiece (PMT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PMT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.10456 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPublic Masterpiece (PMT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PMT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.104574 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPublic Masterpiece (PMT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PMT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.104660 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPublic Masterpiece (PMT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PMT ialah $0.104989 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Public Masterpiece Semasa Harga Semasa $ 0.10456$ 0.10456 $ 0.10456 Perubahan Harga (24J) -0.04% Modal Pasaran $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Bekalan Peredaran 119.65M 119.65M 119.65M Kelantangan (24J) $ 107.54K$ 107.54K $ 107.54K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PMT ialah $ 0.10456. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.04%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 107.54K. Tambahan pula, PMT mempunyai bekalan edaran sebanyak 119.65M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.51M. Lihat Harga Langsung PMT

Cara Membeli Public Masterpiece (PMT) Cuba beli PMT? Anda kini boleh membeli PMT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Public Masterpiece dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PMTSekarang

Public Masterpiece Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Public Masterpiece, harga semasa Public Masterpiece ialah 0.10456USD. Bekalan edaran Public Masterpiece(PMT) ialah 0.00 PMT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12.51M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000079 $ 0.10644 $ 0.1035

7 Hari 0.01% $ 0.000670 $ 0.10742 $ 0.10332

30 Hari 0.08% $ 0.007919 $ 0.11289 $ 0.095 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Public Masterpiece telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000079 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Public Masterpiece didagangkan pada paras tertinggi $0.10742 dan paras terendah $0.10332 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PMT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Public Masterpiece telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $0.007919 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PMT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Public Masterpiece yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PMT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Public Masterpiece (PMT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Public Masterpiece ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PMT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Public Masterpiece untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PMT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Public Masterpiece. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PMT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PMT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Public Masterpiece.

Mengapa Ramalan Harga PMT Penting?

PMT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPMT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PMT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PMT pada bulan depan? Menurut Public Masterpiece (PMT) alat ramalan harga, harga PMT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PMT pada tahun 2026? Harga 1Public Masterpiece (PMT) hari ini ialah $0.10456 . Mengikut modul ramalan di atas, PMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PMT pada tahun 2027? Public Masterpiece (PMT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PMT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PMT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Public Masterpiece (PMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PMT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Public Masterpiece (PMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PMT pada tahun 2030? Harga 1Public Masterpiece (PMT) hari ini ialah $0.10456 . Mengikut modul ramalan di atas, PMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PMT untuk 2040? Public Masterpiece (PMT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PMT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang