Primex Finance (PMX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Primex Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PMX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PMX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Primex Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000869 $0.000869 $0.000869 -2.46% USD Sebenarnya Ramalan Primex Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Primex Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000869 pada tahun 2025. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Primex Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000912 pada tahun 2026. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PMX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000958 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PMX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001005 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PMX pada tahun 2029 ialah $ 0.001056 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PMX pada tahun 2030 ialah $ 0.001109 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Primex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001806. Primex Finance (PMX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Primex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002942. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000869 0.00%

2026 $ 0.000912 5.00%

2027 $ 0.000958 10.25%

2028 $ 0.001005 15.76%

2029 $ 0.001056 21.55%

2030 $ 0.001109 27.63%

2031 $ 0.001164 34.01%

2032 $ 0.001222 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001283 47.75%

2034 $ 0.001348 55.13%

2035 $ 0.001415 62.89%

2036 $ 0.001486 71.03%

2037 $ 0.001560 79.59%

2038 $ 0.001638 88.56%

2039 $ 0.001720 97.99%

2040 $ 0.001806 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Primex Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000869 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000869 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000869 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000872 0.41% Ramalan HargaPrimex Finance (PMX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PMX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000869 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPrimex Finance (PMX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PMX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000869 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPrimex Finance (PMX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PMX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000869 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPrimex Finance (PMX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PMX ialah $0.000872 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Primex Finance Semasa Harga Semasa $ 0.000869$ 0.000869 $ 0.000869 Perubahan Harga (24J) -2.46% Modal Pasaran $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Bekalan Peredaran 70.88M 70.88M 70.88M Kelantangan (24J) $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PMX ialah $ 0.000869. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.04K. Tambahan pula, PMX mempunyai bekalan edaran sebanyak 70.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 61.60K. Lihat Harga Langsung PMX

Cara Membeli Primex Finance (PMX) Cuba beli PMX? Anda kini boleh membeli PMX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Primex Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PMXSekarang

Primex Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Primex Finance, harga semasa Primex Finance ialah 0.000869USD. Bekalan edaran Primex Finance(PMX) ialah 0.00 PMX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $61.60K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000025 $ 0.000898 $ 0.000866

7 Hari -0.34% $ -0.000464 $ 0.001485 $ 0.000738

30 Hari -0.42% $ -0.000631 $ 0.001589 $ 0.000738 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Primex Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000025 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Primex Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.001485 dan paras terendah $0.000738 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PMX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Primex Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.42% , mencerminkan kira-kira $-0.000631 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PMX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Primex Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PMX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Primex Finance (PMX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Primex Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PMX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Primex Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PMX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Primex Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PMX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PMX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Primex Finance.

Mengapa Ramalan Harga PMX Penting?

PMX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPMX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PMX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PMX pada bulan depan? Menurut Primex Finance (PMX) alat ramalan harga, harga PMX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PMX pada tahun 2026? Harga 1Primex Finance (PMX) hari ini ialah $0.000869 . Mengikut modul ramalan di atas, PMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PMX pada tahun 2027? Primex Finance (PMX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PMX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PMX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Primex Finance (PMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PMX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Primex Finance (PMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PMX pada tahun 2030? Harga 1Primex Finance (PMX) hari ini ialah $0.000869 . Mengikut modul ramalan di atas, PMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PMX untuk 2040? Primex Finance (PMX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PMX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang