Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Peanut the Squirrel % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2597 $0.2597 $0.2597 +7.66% USD Sebenarnya Ramalan Peanut the Squirrel Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Peanut the Squirrel berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2597 pada tahun 2025. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Peanut the Squirrel berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.272685 pada tahun 2026. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PNUT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.286319 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PNUT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.300635 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PNUT pada tahun 2029 ialah $ 0.315666 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PNUT pada tahun 2030 ialah $ 0.331450 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Peanut the Squirrel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.539897. Peanut the Squirrel (PNUT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Peanut the Squirrel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.879436. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2597 0.00%

2026 $ 0.272685 5.00%

2027 $ 0.286319 10.25%

2028 $ 0.300635 15.76%

2029 $ 0.315666 21.55%

2030 $ 0.331450 27.63%

2031 $ 0.348022 34.01%

2032 $ 0.365423 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.383695 47.75%

2034 $ 0.402879 55.13%

2035 $ 0.423023 62.89%

2036 $ 0.444175 71.03%

2037 $ 0.466383 79.59%

2038 $ 0.489703 88.56%

2039 $ 0.514188 97.99%

2040 $ 0.539897 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Peanut the Squirrel Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2597 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.259735 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.259949 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.260767 0.41% Ramalan HargaPeanut the Squirrel (PNUT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PNUT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2597 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPeanut the Squirrel (PNUT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PNUT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.259735 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPeanut the Squirrel (PNUT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PNUT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.259949 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPeanut the Squirrel (PNUT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PNUT ialah $0.260767 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Peanut the Squirrel Semasa Harga Semasa $ 0.2597$ 0.2597 $ 0.2597 Perubahan Harga (24J) +7.66% Modal Pasaran $ 259.56M$ 259.56M $ 259.56M Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Kelantangan (24J) $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Kelantangan (24J) -- Harga terkini PNUT ialah $ 0.2597. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.18M. Tambahan pula, PNUT mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.85M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 259.56M. Lihat Harga Langsung PNUT

Peanut the Squirrel Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Peanut the Squirrel, harga semasa Peanut the Squirrel ialah 0.2596USD. Bekalan edaran Peanut the Squirrel(PNUT) ialah 0.00 PNUT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $259.56M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.012500 $ 0.2625 $ 0.2384

7 Hari 0.12% $ 0.027299 $ 0.2824 $ 0.2275

30 Hari 0.17% $ 0.0373 $ 0.2824 $ 0.1878 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Peanut the Squirrel telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.012500 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Peanut the Squirrel didagangkan pada paras tertinggi $0.2824 dan paras terendah $0.2275 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PNUT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Peanut the Squirrel telah mengalami perubahan sebanyak 0.17% , mencerminkan kira-kira $0.0373 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PNUT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Peanut the Squirrel yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PNUT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Peanut the Squirrel (PNUT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Peanut the Squirrel ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PNUT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Peanut the Squirrel untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PNUT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Peanut the Squirrel. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PNUT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PNUT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Peanut the Squirrel.

Mengapa Ramalan Harga PNUT Penting?

PNUT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPNUT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PNUT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PNUT pada bulan depan? Menurut Peanut the Squirrel (PNUT) alat ramalan harga, harga PNUT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PNUT pada tahun 2026? Harga 1Peanut the Squirrel (PNUT) hari ini ialah $0.2597 . Mengikut modul ramalan di atas, PNUT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PNUT pada tahun 2027? Peanut the Squirrel (PNUT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PNUT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PNUT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Peanut the Squirrel (PNUT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PNUT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Peanut the Squirrel (PNUT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PNUT pada tahun 2030? Harga 1Peanut the Squirrel (PNUT) hari ini ialah $0.2597 . Mengikut modul ramalan di atas, PNUT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PNUT untuk 2040? Peanut the Squirrel (PNUT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PNUT menjelang tahun 2040.