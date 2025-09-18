Pocket Network (POKT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pocket Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POKT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli POKT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pocket Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.034259 $0.034259 $0.034259 +7.05% USD Sebenarnya Ramalan Pocket Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pocket Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034259 pada tahun 2025. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pocket Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035971 pada tahun 2026. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POKT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.037770 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POKT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.039659 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POKT pada tahun 2029 ialah $ 0.041642 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POKT pada tahun 2030 ialah $ 0.043724 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pocket Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.071222. Pocket Network (POKT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pocket Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.116013. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.034259 0.00%

2026 $ 0.035971 5.00%

2027 $ 0.037770 10.25%

2028 $ 0.039659 15.76%

2029 $ 0.041642 21.55%

2030 $ 0.043724 27.63%

2031 $ 0.045910 34.01%

2032 $ 0.048205 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.050616 47.75%

2034 $ 0.053146 55.13%

2035 $ 0.055804 62.89%

2036 $ 0.058594 71.03%

2037 $ 0.061524 79.59%

2038 $ 0.064600 88.56%

2039 $ 0.067830 97.99%

2040 $ 0.071222 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pocket Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.034259 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.034263 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.034291 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.034399 0.41% Ramalan HargaPocket Network (POKT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk POKT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.034259 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPocket Network (POKT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi POKT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.034263 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPocket Network (POKT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi POKT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.034291 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPocket Network (POKT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk POKT ialah $0.034399 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pocket Network Semasa Harga Semasa $ 0.034259$ 0.034259 $ 0.034259 Perubahan Harga (24J) +7.05% Modal Pasaran $ 77.38M$ 77.38M $ 77.38M Bekalan Peredaran 2.26B 2.26B 2.26B Kelantangan (24J) $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K Kelantangan (24J) -- Harga terkini POKT ialah $ 0.034259. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 44.49K. Tambahan pula, POKT mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.26B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 77.38M. Lihat Harga Langsung POKT

Cara Membeli Pocket Network (POKT) Cuba beli POKT? Anda kini boleh membeli POKT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Pocket Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli POKTSekarang

Pocket Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pocket Network, harga semasa Pocket Network ialah 0.034259USD. Bekalan edaran Pocket Network(POKT) ialah 0.00 POKT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $77.38M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.001682 $ 0.034802 $ 0.0319

7 Hari 0.04% $ 0.001395 $ 0.035105 $ 0.031131

30 Hari -0.09% $ -0.003601 $ 0.039797 $ 0.03 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pocket Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001682 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pocket Network didagangkan pada paras tertinggi $0.035105 dan paras terendah $0.031131 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POKT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pocket Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.09% , mencerminkan kira-kira $-0.003601 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POKT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pocket Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh POKT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pocket Network (POKT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pocket Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POKT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pocket Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POKT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pocket Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POKT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POKT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pocket Network.

Mengapa Ramalan Harga POKT Penting?

POKT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPOKT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,POKT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga POKT pada bulan depan? Menurut Pocket Network (POKT) alat ramalan harga, harga POKT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 POKT pada tahun 2026? Harga 1Pocket Network (POKT) hari ini ialah $0.034259 . Mengikut modul ramalan di atas, POKT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga POKT pada tahun 2027? Pocket Network (POKT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 POKT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga POKT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pocket Network (POKT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga POKT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pocket Network (POKT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 POKT pada tahun 2030? Harga 1Pocket Network (POKT) hari ini ialah $0.034259 . Mengikut modul ramalan di atas, POKT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga POKT untuk 2040? Pocket Network (POKT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 POKT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang