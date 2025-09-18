Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Star Atlas DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POLIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Star Atlas DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.07644 $0.07644 $0.07644 +4.55% USD Sebenarnya Ramalan Star Atlas DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Star Atlas DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07644 pada tahun 2025. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Star Atlas DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.080262 pada tahun 2026. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POLIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.084275 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POLIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.088488 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POLIS pada tahun 2029 ialah $ 0.092913 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POLIS pada tahun 2030 ialah $ 0.097558 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.158913. Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.258852. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07644 0.00%

2026 $ 0.080262 5.00%

2027 $ 0.084275 10.25%

2028 $ 0.088488 15.76%

2029 $ 0.092913 21.55%

2030 $ 0.097558 27.63%

2031 $ 0.102436 34.01%

2032 $ 0.107558 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.112936 47.75%

2034 $ 0.118583 55.13%

2035 $ 0.124512 62.89%

2036 $ 0.130738 71.03%

2037 $ 0.137275 79.59%

2038 $ 0.144139 88.56%

2039 $ 0.151345 97.99%

2040 $ 0.158913 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Star Atlas DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.07644 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.076450 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.076513 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.076754 0.41% Ramalan HargaStar Atlas DAO (POLIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk POLIS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.07644 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStar Atlas DAO (POLIS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi POLIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.076450 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStar Atlas DAO (POLIS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi POLIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.076513 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStar Atlas DAO (POLIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk POLIS ialah $0.076754 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Star Atlas DAO Semasa Harga Semasa $ 0.07644$ 0.07644 $ 0.07644 Perubahan Harga (24J) +4.55% Modal Pasaran $ 23.41M$ 23.41M $ 23.41M Bekalan Peredaran 306.27M 306.27M 306.27M Kelantangan (24J) $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K Kelantangan (24J) -- Harga terkini POLIS ialah $ 0.07644. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.55%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.91K. Tambahan pula, POLIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 306.27M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 23.41M. Lihat Harga Langsung POLIS

Star Atlas DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Star Atlas DAO, harga semasa Star Atlas DAO ialah 0.07644USD. Bekalan edaran Star Atlas DAO(POLIS) ialah 0.00 POLIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $23.41M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.003509 $ 0.07719 $ 0.07177

7 Hari -0.06% $ -0.005250 $ 0.08169 $ 0.07177

30 Hari -0.23% $ -0.023750 $ 0.10089 $ 0.06099 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Star Atlas DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003509 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Star Atlas DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.08169 dan paras terendah $0.07177 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POLIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Star Atlas DAO telah mengalami perubahan sebanyak -0.23% , mencerminkan kira-kira $-0.023750 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POLIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Star Atlas DAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh POLIS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Star Atlas DAO (POLIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Star Atlas DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POLIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Star Atlas DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POLIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Star Atlas DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POLIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POLIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Star Atlas DAO.

Mengapa Ramalan Harga POLIS Penting?

POLIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPOLIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,POLIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga POLIS pada bulan depan? Menurut Star Atlas DAO (POLIS) alat ramalan harga, harga POLIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 POLIS pada tahun 2026? Harga 1Star Atlas DAO (POLIS) hari ini ialah $0.07644 . Mengikut modul ramalan di atas, POLIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga POLIS pada tahun 2027? Star Atlas DAO (POLIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 POLIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga POLIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Star Atlas DAO (POLIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga POLIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Star Atlas DAO (POLIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 POLIS pada tahun 2030? Harga 1Star Atlas DAO (POLIS) hari ini ialah $0.07644 . Mengikut modul ramalan di atas, POLIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga POLIS untuk 2040? Star Atlas DAO (POLIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 POLIS menjelang tahun 2040.