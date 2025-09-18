Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga (USD)
Dapatkan ramalan harga Star Atlas DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POLIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.
*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.
Star Atlas DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)
Berdasarkan ramalan anda, Star Atlas DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07644 pada tahun 2025.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan ramalan anda, Star Atlas DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.080262 pada tahun 2026.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POLIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.084275 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POLIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.088488 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POLIS pada tahun 2029 ialah $ 0.092913 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POLIS pada tahun 2030 ialah $ 0.097558 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.158913.Star Atlas DAO (POLIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)
Pada tahun 2050, harga Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.258852.
- 2025$ 0.076440.00%
- 2026$ 0.0802625.00%
- 2027$ 0.08427510.25%
- 2028$ 0.08848815.76%
- 2029$ 0.09291321.55%
- 2030$ 0.09755827.63%
- 2031$ 0.10243634.01%
- 2032$ 0.10755840.71%
- 2033$ 0.11293647.75%
- 2034$ 0.11858355.13%
- 2035$ 0.12451262.89%
- 2036$ 0.13073871.03%
- 2037$ 0.13727579.59%
- 2038$ 0.14413988.56%
- 2039$ 0.15134597.99%
- 2040$ 0.158913107.89%
Ramalan Harga Star Atlas DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari
- September 18, 2025(Hari ini)$ 0.076440.00%
- September 19, 2025(Esok)$ 0.0764500.01%
- September 25, 2025(Minggu ini)$ 0.0765130.10%
- October 18, 2025(30 Hari)$ 0.0767540.41%
Statistik Harga Star Atlas DAO Semasa
+4.55%
--
Cara Membeli Star Atlas DAO (POLIS)
Star Atlas DAO Harga Sejarah
Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Star Atlas DAO, harga semasa Star Atlas DAO ialah 0.07644USD. Bekalan edaran Star Atlas DAO(POLIS) ialah
- 24 jam0.05%$ 0.003509$ 0.07719$ 0.07177
- 7 Hari-0.06%$ -0.005250$ 0.08169$ 0.07177
- 30 Hari-0.23%$ -0.023750$ 0.10089$ 0.06099
Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Star Atlas DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak
Sepanjang 7 hari yang lalu, Star Atlas DAO didagangkan pada paras tertinggi
Bulan lalu, Star Atlas DAO telah mengalami perubahan sebanyak
Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Star Atlas DAO (POLIS) Berfungsi?
Modul Ramalan Harga Star Atlas DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POLIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut.
Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Star Atlas DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan.
Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POLIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa.
Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Star Atlas DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta.
Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POLIS.
Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga
Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk:
Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend.
Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POLIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish.
Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Star Atlas DAO.
Mengapa Ramalan Harga POLIS Penting?
POLIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:
Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.
Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.
Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.
Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.
Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.
Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.
Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.
Soalan Lazim (FAQ):
Penafian
Kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami adalah berdasarkan maklumat dan maklum balas yang diberikan kepada kami oleh pengguna MEXC dan/atau sumber pihak ketiga yang lain. Ia dibentangkan kepada anda atas dasar "seadanya" untuk tujuan maklumat dan ilustrasi sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ramalan harga yang dibentangkan mungkin tidak tepat dan tidak boleh dianggap sedemikian. Harga masa depan mungkin berbeza dengan ketara daripada ramalan yang dibentangkan, dan mereka tidak boleh dipercayai untuk keputusan pelaburan.
Tambahan pula, kandungan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, dan juga tidak bertujuan untuk mengesyorkan pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan tertentu. MEXC tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat rujukan, penggunaan, dan/atau bergantung pada mana-mana kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami. Adalah penting untuk menyedari bahawa harga aset digital tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Nilai pelaburan anda mungkin menurun dan meningkat, dan tiada jaminan untuk mendapatkan kembali jumlah yang dilaburkan pada mulanya. Akhirnya, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda, dan MEXC tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Sila ingat bahawa prestasi masa lalu bukanlah peramal yang boleh dipercayai untuk prestasi masa hadapan. Anda hanya perlu melabur dalam produk yang anda kenali dan memahami risiko yang berkaitan. Pertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.
