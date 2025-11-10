Zypher Network (POP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Zypher Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Zypher Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001107 $0.001107 $0.001107 +1.55% USD Sebenarnya Ramalan Zypher Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Zypher Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001107 pada tahun 2025. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Zypher Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001162 pada tahun 2026. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001220 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001281 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POP pada tahun 2029 ialah $ 0.001345 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POP pada tahun 2030 ialah $ 0.001412 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Zypher Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002301. Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Zypher Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003748. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001107 0.00%

Statistik Harga Zypher Network Semasa Harga Semasa $ 0.001107$ 0.001107 $ 0.001107 Perubahan Harga (24J) +1.55% Modal Pasaran $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Bekalan Peredaran 1.50B 1.50B 1.50B Kelantangan (24J) $ 79.69K$ 79.69K $ 79.69K Kelantangan (24J) -- Harga terkini POP ialah $ 0.001107. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.55%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.69K. Tambahan pula, POP mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.50B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.67M. Lihat Harga Langsung POP

Zypher Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Zypher Network, harga semasa Zypher Network ialah 0.001107USD. Bekalan edaran Zypher Network(POP) ialah 0.00 POP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.67M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000009 $ 0.00127 $ 0.001015

7 Hari -0.77% $ -0.003721 $ 0.004962 $ 0.0009

30 Hari -0.80% $ -0.004614 $ 0.008038 $ 0.0009 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Zypher Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000009 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Zypher Network didagangkan pada paras tertinggi $0.004962 dan paras terendah $0.0009 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.77% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Zypher Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.80% , mencerminkan kira-kira $-0.004614 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Zypher Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh POP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Zypher Network (POP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Zypher Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Zypher Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Zypher Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Zypher Network.

Mengapa Ramalan Harga POP Penting?

POP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPOP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,POP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga POP pada bulan depan? Menurut Zypher Network (POP) alat ramalan harga, harga POP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 POP pada tahun 2026? Harga 1Zypher Network (POP) hari ini ialah $0.001107 . Mengikut modul ramalan di atas, POP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga POP pada tahun 2027? Zypher Network (POP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 POP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga POP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Zypher Network (POP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga POP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Zypher Network (POP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 POP pada tahun 2030? Harga 1Zypher Network (POP) hari ini ialah $0.001107 . Mengikut modul ramalan di atas, POP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga POP untuk 2040? Zypher Network (POP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 POP menjelang tahun 2040.