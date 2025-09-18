Pop Social (PPT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pop Social untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PPT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pop Social % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.13525 $0.13525 $0.13525 +0.99% USD Sebenarnya Ramalan Pop Social Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pop Social berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.13525 pada tahun 2025. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pop Social berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.142012 pada tahun 2026. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PPT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.149113 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PPT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.156568 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PPT pada tahun 2029 ialah $ 0.164397 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PPT pada tahun 2030 ialah $ 0.172617 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pop Social berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.281175. Pop Social (PPT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pop Social berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.458004. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.13525 0.00%

2026 $ 0.142012 5.00%

2027 $ 0.149113 10.25%

2028 $ 0.156568 15.76%

2029 $ 0.164397 21.55%

2030 $ 0.172617 27.63%

2031 $ 0.181247 34.01%

2032 $ 0.190310 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.199825 47.75%

2034 $ 0.209817 55.13%

2035 $ 0.220307 62.89%

2036 $ 0.231323 71.03%

2037 $ 0.242889 79.59%

2038 $ 0.255034 88.56%

2039 $ 0.267785 97.99%

2040 $ 0.281175 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pop Social Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.13525 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.135268 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.135379 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.135805 0.41% Ramalan HargaPop Social (PPT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PPT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.13525 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPop Social (PPT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PPT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.135268 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPop Social (PPT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PPT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.135379 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPop Social (PPT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PPT ialah $0.135805 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pop Social Semasa Harga Semasa $ 0.13525$ 0.13525 $ 0.13525 Perubahan Harga (24J) +0.99% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 206.87K$ 206.87K $ 206.87K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PPT ialah $ 0.13525. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.99%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 206.87K. Tambahan pula, PPT mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung PPT

Pop Social Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pop Social, harga semasa Pop Social ialah 0.13526USD. Bekalan edaran Pop Social(PPT) ialah 0.00 PPT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.008899 $ 0.14177 $ 0.11929

7 Hari -0.17% $ -0.028090 $ 0.16462 $ 0.10335

30 Hari -0.58% $ -0.18705 $ 0.32958 $ 0.1 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pop Social telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.008899 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pop Social didagangkan pada paras tertinggi $0.16462 dan paras terendah $0.10335 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.17% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PPT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pop Social telah mengalami perubahan sebanyak -0.58% , mencerminkan kira-kira $-0.18705 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PPT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pop Social yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PPT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pop Social (PPT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pop Social ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PPT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pop Social untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PPT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pop Social. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PPT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PPT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pop Social.

Mengapa Ramalan Harga PPT Penting?

PPT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPPT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PPT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PPT pada bulan depan? Menurut Pop Social (PPT) alat ramalan harga, harga PPT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PPT pada tahun 2026? Harga 1Pop Social (PPT) hari ini ialah $0.13525 . Mengikut modul ramalan di atas, PPT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PPT pada tahun 2027? Pop Social (PPT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PPT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PPT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pop Social (PPT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PPT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pop Social (PPT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PPT pada tahun 2030? Harga 1Pop Social (PPT) hari ini ialah $0.13525 . Mengikut modul ramalan di atas, PPT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PPT untuk 2040? Pop Social (PPT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PPT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang