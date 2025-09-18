Propbase (PROPS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Propbase untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PROPS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Propbase Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Propbase berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024031 pada tahun 2025. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Propbase berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025232 pada tahun 2026. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PROPS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.026494 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PROPS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.027818 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PROPS pada tahun 2029 ialah $ 0.029209 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PROPS pada tahun 2030 ialah $ 0.030670 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Propbase berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.049958. Propbase (PROPS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Propbase berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081377. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.024031 0.00%

2026 $ 0.025232 5.00%

2027 $ 0.026494 10.25%

2028 $ 0.027818 15.76%

2029 $ 0.029209 21.55%

2030 $ 0.030670 27.63%

2031 $ 0.032203 34.01%

2032 $ 0.033814 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.035504 47.75%

2034 $ 0.037279 55.13%

2035 $ 0.039143 62.89%

2036 $ 0.041101 71.03%

2037 $ 0.043156 79.59%

2038 $ 0.045314 88.56%

2039 $ 0.047579 97.99%

2040 $ 0.049958 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Propbase Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.024031 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.024034 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.024054 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.024129 0.41% Ramalan HargaPropbase (PROPS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PROPS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.024031 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPropbase (PROPS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PROPS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024034 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPropbase (PROPS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PROPS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024054 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPropbase (PROPS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PROPS ialah $0.024129 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Propbase Semasa Harga Semasa $ 0.024031$ 0.024031 $ 0.024031 Perubahan Harga (24J) +0.16% Modal Pasaran $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Bekalan Peredaran 443.46M 443.46M 443.46M Kelantangan (24J) $ 653.44K$ 653.44K $ 653.44K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PROPS ialah $ 0.024031. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.16%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 653.44K. Tambahan pula, PROPS mempunyai bekalan edaran sebanyak 443.46M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.66M. Lihat Harga Langsung PROPS

Cara Membeli Propbase (PROPS) Cuba beli PROPS? Anda kini boleh membeli PROPS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Propbase dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PROPSSekarang

Propbase Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Propbase, harga semasa Propbase ialah 0.024031USD. Bekalan edaran Propbase(PROPS) ialah 0.00 PROPS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.66M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000103 $ 0.02405 $ 0.023666

7 Hari 0.04% $ 0.000879 $ 0.025 $ 0.022865

30 Hari -0.12% $ -0.003387 $ 0.031232 $ 0.022526 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Propbase telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000103 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Propbase didagangkan pada paras tertinggi $0.025 dan paras terendah $0.022865 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PROPS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Propbase telah mengalami perubahan sebanyak -0.12% , mencerminkan kira-kira $-0.003387 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PROPS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Propbase yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PROPS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Propbase (PROPS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Propbase ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PROPS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Propbase untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PROPS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Propbase. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PROPS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PROPS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Propbase.

Mengapa Ramalan Harga PROPS Penting?

PROPS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

