Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Paris Saint-Germain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PSG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Paris Saint-Germain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.635 $1.635 $1.635 +1.74% USD Sebenarnya Ramalan Paris Saint-Germain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Paris Saint-Germain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.635 pada tahun 2025. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Paris Saint-Germain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.7167 pada tahun 2026. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PSG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.8025 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PSG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.8927 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PSG pada tahun 2029 ialah $ 1.9873 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PSG pada tahun 2030 ialah $ 2.0867 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Paris Saint-Germain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3990. Paris Saint-Germain (PSG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Paris Saint-Germain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.5366. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.635 0.00%

2026 $ 1.7167 5.00%

2027 $ 1.8025 10.25%

2028 $ 1.8927 15.76%

2029 $ 1.9873 21.55%

2030 $ 2.0867 27.63%

2031 $ 2.1910 34.01%

2032 $ 2.3006 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.4156 47.75%

2034 $ 2.5364 55.13%

2035 $ 2.6632 62.89%

2036 $ 2.7964 71.03%

2037 $ 2.9362 79.59%

2038 $ 3.0830 88.56%

2039 $ 3.2371 97.99%

2040 $ 3.3990 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Paris Saint-Germain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.635 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.6352 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.6365 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.6417 0.41% Ramalan HargaParis Saint-Germain (PSG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PSG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.635 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaParis Saint-Germain (PSG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PSG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.6352 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaParis Saint-Germain (PSG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PSG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.6365 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaParis Saint-Germain (PSG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PSG ialah $1.6417 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Paris Saint-Germain Semasa Harga Semasa $ 1.635$ 1.635 $ 1.635 Perubahan Harga (24J) +1.74% Modal Pasaran $ 18.13M$ 18.13M $ 18.13M Bekalan Peredaran 11.09M 11.09M 11.09M Kelantangan (24J) $ 185.25K$ 185.25K $ 185.25K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PSG ialah $ 1.635. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.74%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 185.25K. Tambahan pula, PSG mempunyai bekalan edaran sebanyak 11.09M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 18.13M. Lihat Harga Langsung PSG

Paris Saint-Germain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Paris Saint-Germain, harga semasa Paris Saint-Germain ialah 1.635USD. Bekalan edaran Paris Saint-Germain(PSG) ialah 0.00 PSG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $18.13M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.016999 $ 1.639 $ 1.6

7 Hari -0.00% $ -0.006999 $ 1.702 $ 1.593

30 Hari -0.10% $ -0.185999 $ 1.841 $ 1.583 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Paris Saint-Germain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.016999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Paris Saint-Germain didagangkan pada paras tertinggi $1.702 dan paras terendah $1.593 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PSG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Paris Saint-Germain telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-0.185999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PSG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Paris Saint-Germain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PSG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Paris Saint-Germain (PSG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Paris Saint-Germain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PSG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Paris Saint-Germain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PSG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Paris Saint-Germain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PSG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PSG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Paris Saint-Germain.

Mengapa Ramalan Harga PSG Penting?

PSG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPSG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PSG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PSG pada bulan depan? Menurut Paris Saint-Germain (PSG) alat ramalan harga, harga PSG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PSG pada tahun 2026? Harga 1Paris Saint-Germain (PSG) hari ini ialah $1.635 . Mengikut modul ramalan di atas, PSG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PSG pada tahun 2027? Paris Saint-Germain (PSG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PSG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PSG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Paris Saint-Germain (PSG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PSG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Paris Saint-Germain (PSG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PSG pada tahun 2030? Harga 1Paris Saint-Germain (PSG) hari ini ialah $1.635 . Mengikut modul ramalan di atas, PSG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PSG untuk 2040? Paris Saint-Germain (PSG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PSG menjelang tahun 2040.