Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pixer Eternity untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PXT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pixer Eternity % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000842 $0.000842 $0.000842 -17.85% USD Sebenarnya Ramalan Pixer Eternity Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pixer Eternity berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000842 pada tahun 2025. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pixer Eternity berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000884 pada tahun 2026. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PXT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000928 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PXT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000974 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PXT pada tahun 2029 ialah $ 0.001023 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PXT pada tahun 2030 ialah $ 0.001074 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pixer Eternity berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001750. Pixer Eternity (PXT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pixer Eternity berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002851. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000842 0.00%

2026 $ 0.000884 5.00%

2027 $ 0.000928 10.25%

2028 $ 0.000974 15.76%

2029 $ 0.001023 21.55%

2030 $ 0.001074 27.63%

2031 $ 0.001128 34.01%

2032 $ 0.001184 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001244 47.75%

2034 $ 0.001306 55.13%

2035 $ 0.001371 62.89%

2036 $ 0.001440 71.03%

2037 $ 0.001512 79.59%

2038 $ 0.001587 88.56%

2039 $ 0.001667 97.99%

2040 $ 0.001750 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pixer Eternity Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000842 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000842 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000842 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000845 0.41% Ramalan HargaPixer Eternity (PXT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PXT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000842 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPixer Eternity (PXT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PXT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000842 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPixer Eternity (PXT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PXT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000842 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPixer Eternity (PXT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PXT ialah $0.000845 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pixer Eternity Semasa Harga Semasa $ 0.000842$ 0.000842 $ 0.000842 Perubahan Harga (24J) -17.84% Modal Pasaran $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Bekalan Peredaran 3.12B 3.12B 3.12B Kelantangan (24J) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PXT ialah $ 0.000842. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -17.85%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.62K. Tambahan pula, PXT mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.12B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.63M. Lihat Harga Langsung PXT

Pixer Eternity Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pixer Eternity, harga semasa Pixer Eternity ialah 0.000842USD. Bekalan edaran Pixer Eternity(PXT) ialah 0.00 PXT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.63M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.18% $ -0.000189 $ 0.001032 $ 0.000737

7 Hari -0.18% $ -0.000184 $ 0.001032 $ 0.000737

30 Hari -0.45% $ -0.000710 $ 0.0028 $ 0.0007 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pixer Eternity telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000189 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.18% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pixer Eternity didagangkan pada paras tertinggi $0.001032 dan paras terendah $0.000737 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PXT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pixer Eternity telah mengalami perubahan sebanyak -0.45% , mencerminkan kira-kira $-0.000710 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PXT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pixer Eternity yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PXT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pixer Eternity (PXT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pixer Eternity ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PXT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pixer Eternity untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PXT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pixer Eternity. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PXT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PXT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pixer Eternity.

Mengapa Ramalan Harga PXT Penting?

PXT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPXT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PXT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PXT pada bulan depan? Menurut Pixer Eternity (PXT) alat ramalan harga, harga PXT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PXT pada tahun 2026? Harga 1Pixer Eternity (PXT) hari ini ialah $0.000842 . Mengikut modul ramalan di atas, PXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PXT pada tahun 2027? Pixer Eternity (PXT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PXT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PXT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pixer Eternity (PXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PXT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pixer Eternity (PXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PXT pada tahun 2030? Harga 1Pixer Eternity (PXT) hari ini ialah $0.000842 . Mengikut modul ramalan di atas, PXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PXT untuk 2040? Pixer Eternity (PXT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PXT menjelang tahun 2040.