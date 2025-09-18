Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vulcan Forged PYR untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PYR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PYR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vulcan Forged PYR % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.1774 $1.1774 $1.1774 +6.58% USD Sebenarnya Ramalan Vulcan Forged PYR Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vulcan Forged PYR berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1774 pada tahun 2025. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vulcan Forged PYR berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2362 pada tahun 2026. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PYR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.2980 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PYR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.3629 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PYR pada tahun 2029 ialah $ 1.4311 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PYR pada tahun 2030 ialah $ 1.5026 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vulcan Forged PYR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4477. Vulcan Forged PYR (PYR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vulcan Forged PYR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.9870. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.1774 0.00%

2026 $ 1.2362 5.00%

2027 $ 1.2980 10.25%

2028 $ 1.3629 15.76%

2029 $ 1.4311 21.55%

2030 $ 1.5026 27.63%

2031 $ 1.5778 34.01%

2032 $ 1.6567 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.7395 47.75%

2034 $ 1.8265 55.13%

2035 $ 1.9178 62.89%

2036 $ 2.0137 71.03%

2037 $ 2.1144 79.59%

2038 $ 2.2201 88.56%

2039 $ 2.3311 97.99%

2040 $ 2.4477 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vulcan Forged PYR Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.1774 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.1775 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.1785 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.1822 0.41% Ramalan HargaVulcan Forged PYR (PYR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PYR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.1774 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVulcan Forged PYR (PYR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PYR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1775 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVulcan Forged PYR (PYR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PYR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1785 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVulcan Forged PYR (PYR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PYR ialah $1.1822 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vulcan Forged PYR Semasa Harga Semasa $ 1.1774$ 1.1774 $ 1.1774 Perubahan Harga (24J) +6.58% Modal Pasaran $ 51.83M$ 51.83M $ 51.83M Bekalan Peredaran 44.03M 44.03M 44.03M Kelantangan (24J) $ 457.22K$ 457.22K $ 457.22K Kelantangan (24J) -- Harga terkini PYR ialah $ 1.1774. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.58%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 457.22K. Tambahan pula, PYR mempunyai bekalan edaran sebanyak 44.03M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 51.83M. Lihat Harga Langsung PYR

Cara Membeli Vulcan Forged PYR (PYR) Cuba beli PYR? Anda kini boleh membeli PYR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Vulcan Forged PYR dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli PYRSekarang

Vulcan Forged PYR Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vulcan Forged PYR, harga semasa Vulcan Forged PYR ialah 1.1771USD. Bekalan edaran Vulcan Forged PYR(PYR) ialah 0.00 PYR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $51.83M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.051199 $ 1.1809 $ 1.0989

7 Hari 0.09% $ 0.100099 $ 1.2386 $ 1.0554

30 Hari 0.12% $ 0.122700 $ 1.2386 $ 0.9501 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vulcan Forged PYR telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.051199 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vulcan Forged PYR didagangkan pada paras tertinggi $1.2386 dan paras terendah $1.0554 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PYR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vulcan Forged PYR telah mengalami perubahan sebanyak 0.12% , mencerminkan kira-kira $0.122700 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PYR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Vulcan Forged PYR yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PYR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vulcan Forged PYR (PYR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vulcan Forged PYR ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PYR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vulcan Forged PYR untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PYR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vulcan Forged PYR. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PYR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PYR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vulcan Forged PYR.

Mengapa Ramalan Harga PYR Penting?

PYR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPYR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PYR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PYR pada bulan depan? Menurut Vulcan Forged PYR (PYR) alat ramalan harga, harga PYR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PYR pada tahun 2026? Harga 1Vulcan Forged PYR (PYR) hari ini ialah $1.1774 . Mengikut modul ramalan di atas, PYR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PYR pada tahun 2027? Vulcan Forged PYR (PYR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PYR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PYR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vulcan Forged PYR (PYR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PYR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vulcan Forged PYR (PYR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PYR pada tahun 2030? Harga 1Vulcan Forged PYR (PYR) hari ini ialah $1.1774 . Mengikut modul ramalan di atas, PYR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PYR untuk 2040? Vulcan Forged PYR (PYR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PYR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang