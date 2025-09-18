Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Pyth Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PYTH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Pyth Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1694 $0.1694 $0.1694 +5.34% USD Sebenarnya Ramalan Pyth Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Pyth Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1694 pada tahun 2025. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Pyth Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.17787 pada tahun 2026. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PYTH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.186763 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PYTH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.196101 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PYTH pada tahun 2029 ialah $ 0.205906 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PYTH pada tahun 2030 ialah $ 0.216202 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pyth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.352170. Pyth Network (PYTH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pyth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.573648. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1694 0.00%

2026 $ 0.17787 5.00%

2027 $ 0.186763 10.25%

2028 $ 0.196101 15.76%

2029 $ 0.205906 21.55%

2030 $ 0.216202 27.63%

2031 $ 0.227012 34.01%

2032 $ 0.238362 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.250280 47.75%

2034 $ 0.262794 55.13%

2035 $ 0.275934 62.89%

2036 $ 0.289731 71.03%

2037 $ 0.304218 79.59%

2038 $ 0.319428 88.56%

2039 $ 0.335400 97.99%

2040 $ 0.352170 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Pyth Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1694 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.169423 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.169562 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.170096 0.41% Ramalan HargaPyth Network (PYTH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PYTH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1694 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPyth Network (PYTH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PYTH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.169423 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPyth Network (PYTH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PYTH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.169562 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPyth Network (PYTH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PYTH ialah $0.170096 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Pyth Network Semasa Harga Semasa $ 0.1694$ 0.1694 $ 0.1694 Perubahan Harga (24J) +5.34% Modal Pasaran $ 972.90M$ 972.90M $ 972.90M Bekalan Peredaran 5.75B 5.75B 5.75B Kelantangan (24J) $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Kelantangan (24J) -- Harga terkini PYTH ialah $ 0.1694. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.34%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.12M. Tambahan pula, PYTH mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.75B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 972.90M. Lihat Harga Langsung PYTH

Pyth Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Pyth Network, harga semasa Pyth Network ialah 0.1692USD. Bekalan edaran Pyth Network(PYTH) ialah 0.00 PYTH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $972.90M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.004900 $ 0.1711 $ 0.1595

7 Hari -0.01% $ -0.002299 $ 0.1839 $ 0.1561

30 Hari 0.43% $ 0.050600 $ 0.2498 $ 0.1082 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Pyth Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Pyth Network didagangkan pada paras tertinggi $0.1839 dan paras terendah $0.1561 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PYTH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Pyth Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.43% , mencerminkan kira-kira $0.050600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PYTH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Pyth Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh PYTH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Pyth Network (PYTH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Pyth Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PYTH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Pyth Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PYTH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Pyth Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PYTH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PYTH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Pyth Network.

Mengapa Ramalan Harga PYTH Penting?

PYTH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPYTH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PYTH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PYTH pada bulan depan? Menurut Pyth Network (PYTH) alat ramalan harga, harga PYTH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PYTH pada tahun 2026? Harga 1Pyth Network (PYTH) hari ini ialah $0.1694 . Mengikut modul ramalan di atas, PYTH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PYTH pada tahun 2027? Pyth Network (PYTH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PYTH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PYTH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Pyth Network (PYTH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PYTH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Pyth Network (PYTH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PYTH pada tahun 2030? Harga 1Pyth Network (PYTH) hari ini ialah $0.1694 . Mengikut modul ramalan di atas, PYTH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PYTH untuk 2040? Pyth Network (PYTH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PYTH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang