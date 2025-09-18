Quidax Token (QDX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Quidax Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak QDX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Quidax Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.14926 $0.14926 $0.14926 +2.05% USD Sebenarnya Ramalan Quidax Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Quidax Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.14926 pada tahun 2025. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Quidax Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.156723 pada tahun 2026. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.164559 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.172787 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QDX pada tahun 2029 ialah $ 0.181426 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QDX pada tahun 2030 ialah $ 0.190497 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Quidax Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.310300. Quidax Token (QDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Quidax Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.505447. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.14926 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.149873 0.41% Ramalan HargaQuidax Token (QDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk QDX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.14926 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaQuidax Token (QDX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi QDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.149280 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaQuidax Token (QDX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi QDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.149403 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaQuidax Token (QDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk QDX ialah $0.149873 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Quidax Token Semasa Harga Semasa $ 0.14926$ 0.14926 $ 0.14926 Perubahan Harga (24J) +2.05% Modal Pasaran $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Bekalan Peredaran 77.00M 77.00M 77.00M Kelantangan (24J) $ 712.60K$ 712.60K $ 712.60K Kelantangan (24J) -- Harga terkini QDX ialah $ 0.14926. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 712.60K. Tambahan pula, QDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 77.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 11.49M. Lihat Harga Langsung QDX

Quidax Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Quidax Token, harga semasa Quidax Token ialah 0.14926USD. Bekalan edaran Quidax Token(QDX) ialah 0.00 QDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $11.49M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.006950 $ 0.17828 $ 0.12501

7 Hari 0.12% $ 0.016410 $ 0.17828 $ 0.12501

30 Hari 0.11% $ 0.01421 $ 0.17828 $ 0.12501 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Quidax Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006950 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Quidax Token didagangkan pada paras tertinggi $0.17828 dan paras terendah $0.12501 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi QDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Quidax Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.11% , mencerminkan kira-kira $0.01421 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa QDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Quidax Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh QDX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Quidax Token (QDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Quidax Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan QDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Quidax Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi QDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Quidax Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan QDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum QDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Quidax Token.

Mengapa Ramalan Harga QDX Penting?

QDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahQDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,QDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga QDX pada bulan depan? Menurut Quidax Token (QDX) alat ramalan harga, harga QDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 QDX pada tahun 2026? Harga 1Quidax Token (QDX) hari ini ialah $0.14926 . Mengikut modul ramalan di atas, QDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga QDX pada tahun 2027? Quidax Token (QDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 QDX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga QDX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Quidax Token (QDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga QDX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Quidax Token (QDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 QDX pada tahun 2030? Harga 1Quidax Token (QDX) hari ini ialah $0.14926 . Mengikut modul ramalan di atas, QDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga QDX untuk 2040? Quidax Token (QDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 QDX menjelang tahun 2040.