Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Invesco QQQ % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $617.88 $617.88 $617.88 +1.61% USD Sebenarnya Ramalan Invesco QQQ Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Invesco QQQ berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 617.88 pada tahun 2025. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Invesco QQQ berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 648.774 pada tahun 2026. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QQQON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 681.2127 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QQQON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 715.2733 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QQQON pada tahun 2029 ialah $ 751.0370 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QQQON pada tahun 2030 ialah $ 788.5888 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Invesco QQQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,284.5281. Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Invesco QQQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2,092.3609.

2026 $ 648.774 5.00%

2027 $ 681.2127 10.25%

2028 $ 715.2733 15.76%

2029 $ 751.0370 21.55%

2030 $ 788.5888 27.63%

2031 $ 828.0182 34.01%

2032 $ 869.4192 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 912.8901 47.75%

2034 $ 958.5346 55.13%

2035 $ 1,006.4614 62.89%

2036 $ 1,056.7844 71.03%

2037 $ 1,109.6237 79.59%

2038 $ 1,165.1048 88.56%

2039 $ 1,223.3601 97.99%

2040 $ 1,284.5281 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Invesco QQQ Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 617.88 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 617.9646 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 618.4724 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 620.4192 0.41% Ramalan HargaInvesco QQQ (QQQON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk QQQON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $617.88 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaInvesco QQQ (QQQON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi QQQON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $617.9646 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaInvesco QQQ (QQQON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi QQQON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $618.4724 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaInvesco QQQ (QQQON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk QQQON ialah $620.4192 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Invesco QQQ Semasa Harga Semasa $ 617.88$ 617.88 $ 617.88 Perubahan Harga (24J) +1.61% Modal Pasaran $ 21.10M$ 21.10M $ 21.10M Bekalan Peredaran 34.12K 34.12K 34.12K Kelantangan (24J) $ 56.69K$ 56.69K $ 56.69K Kelantangan (24J) -- Harga terkini QQQON ialah $ 617.88. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.61%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.69K. Tambahan pula, QQQON mempunyai bekalan edaran sebanyak 34.12K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 21.10M. Lihat Harga Langsung QQQON

Invesco QQQ Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Invesco QQQ, harga semasa Invesco QQQ ialah 618.41USD. Bekalan edaran Invesco QQQ(QQQON) ialah 0.00 QQQON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $21.10M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -3.6200 $ 623 $ 602.02

7 Hari -0.02% $ -14.1100 $ 636.21 $ 601.64

30 Hari 0.04% $ 21.4800 $ 642.17 $ 541.33 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Invesco QQQ telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-3.6200 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Invesco QQQ didagangkan pada paras tertinggi $636.21 dan paras terendah $601.64 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi QQQON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Invesco QQQ telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $21.4800 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa QQQON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Invesco QQQ yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh QQQON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Invesco QQQ (QQQON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Invesco QQQ ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan QQQON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Invesco QQQ untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi QQQON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Invesco QQQ. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan QQQON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum QQQON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Invesco QQQ.

Mengapa Ramalan Harga QQQON Penting?

QQQON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahQQQON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,QQQON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga QQQON pada bulan depan? Menurut Invesco QQQ (QQQON) alat ramalan harga, harga QQQON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 QQQON pada tahun 2026? Harga 1Invesco QQQ (QQQON) hari ini ialah $617.88 . Mengikut modul ramalan di atas, QQQON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga QQQON pada tahun 2027? Invesco QQQ (QQQON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 QQQON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga QQQON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Invesco QQQ (QQQON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga QQQON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Invesco QQQ (QQQON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 QQQON pada tahun 2030? Harga 1Invesco QQQ (QQQON) hari ini ialah $617.88 . Mengikut modul ramalan di atas, QQQON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga QQQON untuk 2040? Invesco QQQ (QQQON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 QQQON menjelang tahun 2040.