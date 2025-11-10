Quanto (QTO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Quanto untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak QTO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Quanto % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.002374 $0.002374 $0.002374 -1.20% USD Sebenarnya Ramalan Quanto Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Quanto berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002374 pada tahun 2025. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Quanto berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002492 pada tahun 2026. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QTO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002617 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QTO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002748 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QTO pada tahun 2029 ialah $ 0.002885 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QTO pada tahun 2030 ialah $ 0.003029 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Quanto berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004935. Quanto (QTO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Quanto berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008039. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002374 0.00%

2026 $ 0.002492 5.00%

2027 $ 0.002617 10.25%

2028 $ 0.002748 15.76%

2029 $ 0.002885 21.55%

2030 $ 0.003029 27.63%

2031 $ 0.003181 34.01%

2032 $ 0.003340 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003507 47.75%

2034 $ 0.003682 55.13%

2035 $ 0.003866 62.89%

2036 $ 0.004060 71.03%

2037 $ 0.004263 79.59%

2038 $ 0.004476 88.56%

2039 $ 0.004700 97.99%

2040 $ 0.004935 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Quanto Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.002374 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.002374 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.002376 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.002383 0.41% Ramalan HargaQuanto (QTO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk QTO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.002374 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaQuanto (QTO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi QTO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002374 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaQuanto (QTO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi QTO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002376 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaQuanto (QTO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk QTO ialah $0.002383 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Quanto Semasa Harga Semasa $ 0.002374$ 0.002374 $ 0.002374 Perubahan Harga (24J) -1.20% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K Kelantangan (24J) -- Harga terkini QTO ialah $ 0.002374. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.47K. Tambahan pula, QTO mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung QTO

Quanto Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Quanto, harga semasa Quanto ialah 0.002374USD. Bekalan edaran Quanto(QTO) ialah 0.00 QTO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000067 $ 0.002457 $ 0.002292

7 Hari -0.40% $ -0.001586 $ 0.003983 $ 0.001666

30 Hari -0.62% $ -0.003981 $ 0.009527 $ 0.001666 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Quanto telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000067 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Quanto didagangkan pada paras tertinggi $0.003983 dan paras terendah $0.001666 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.40% . Trend terkini ini mempamerkan potensi QTO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Quanto telah mengalami perubahan sebanyak -0.62% , mencerminkan kira-kira $-0.003981 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa QTO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Quanto yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh QTO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Quanto (QTO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Quanto ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan QTO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Quanto untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi QTO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Quanto. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan QTO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum QTO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Quanto.

Mengapa Ramalan Harga QTO Penting?

QTO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

