Dapatkan ramalan harga Quickswap untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak QUICK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Quickswap % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02421 $0.02421 $0.02421 +3.90% USD Sebenarnya Ramalan Quickswap Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Quickswap berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02421 pada tahun 2025. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Quickswap berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025420 pada tahun 2026. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QUICK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.026691 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan QUICK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.028026 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QUICK pada tahun 2029 ialah $ 0.029427 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QUICK pada tahun 2030 ialah $ 0.030898 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Quickswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.050330. Quickswap (QUICK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Quickswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081983. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02421 0.00%

2026 $ 0.025420 5.00%

2027 $ 0.026691 10.25%

2028 $ 0.028026 15.76%

2029 $ 0.029427 21.55%

2030 $ 0.030898 27.63%

2031 $ 0.032443 34.01%

2032 $ 0.034065 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.035769 47.75%

2034 $ 0.037557 55.13%

2035 $ 0.039435 62.89%

2036 $ 0.041407 71.03%

2037 $ 0.043477 79.59%

2038 $ 0.045651 88.56%

2039 $ 0.047934 97.99%

2040 $ 0.050330 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Quickswap Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02421 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.024213 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.024233 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.024309 0.41% Ramalan HargaQuickswap (QUICK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk QUICK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02421 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaQuickswap (QUICK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi QUICK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024213 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaQuickswap (QUICK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi QUICK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024233 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaQuickswap (QUICK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk QUICK ialah $0.024309 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Quickswap Semasa Harga Semasa $ 0.02421$ 0.02421 $ 0.02421 Perubahan Harga (24J) +3.90% Modal Pasaran $ 17.83M$ 17.83M $ 17.83M Bekalan Peredaran 736.43M 736.43M 736.43M Kelantangan (24J) $ 316.05K$ 316.05K $ 316.05K Kelantangan (24J) -- Harga terkini QUICK ialah $ 0.02421. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 316.05K. Tambahan pula, QUICK mempunyai bekalan edaran sebanyak 736.43M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.83M. Lihat Harga Langsung QUICK

Quickswap Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Quickswap, harga semasa Quickswap ialah 0.02421USD. Bekalan edaran Quickswap(QUICK) ialah 0.00 QUICK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17.83M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.00034 $ 0.0245 $ 0.02309

7 Hari -0.05% $ -0.001279 $ 0.02767 $ 0.02309

30 Hari -0.01% $ -0.000320 $ 0.02777 $ 0.02263 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Quickswap telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.00034 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Quickswap didagangkan pada paras tertinggi $0.02767 dan paras terendah $0.02309 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi QUICK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Quickswap telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000320 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa QUICK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Quickswap yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh QUICK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Quickswap (QUICK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Quickswap ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan QUICK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Quickswap untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi QUICK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Quickswap. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan QUICK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum QUICK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Quickswap.

Mengapa Ramalan Harga QUICK Penting?

QUICK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahQUICK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,QUICK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga QUICK pada bulan depan? Menurut Quickswap (QUICK) alat ramalan harga, harga QUICK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 QUICK pada tahun 2026? Harga 1Quickswap (QUICK) hari ini ialah $0.02421 . Mengikut modul ramalan di atas, QUICK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga QUICK pada tahun 2027? Quickswap (QUICK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 QUICK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga QUICK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Quickswap (QUICK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga QUICK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Quickswap (QUICK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 QUICK pada tahun 2030? Harga 1Quickswap (QUICK) hari ini ialah $0.02421 . Mengikut modul ramalan di atas, QUICK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga QUICK untuk 2040? Quickswap (QUICK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 QUICK menjelang tahun 2040.