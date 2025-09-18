Rubic (RBC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Rubic untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RBC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Rubic % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.010655 $0.010655 $0.010655 +2.62% USD Sebenarnya Ramalan Rubic Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Rubic berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010655 pada tahun 2025. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Rubic berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011187 pada tahun 2026. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RBC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011747 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RBC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012334 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RBC pada tahun 2029 ialah $ 0.012951 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RBC pada tahun 2030 ialah $ 0.013598 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Rubic berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022150. Rubic (RBC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Rubic berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.036081. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010655 0.00%

2026 $ 0.011187 5.00%

2027 $ 0.011747 10.25%

2028 $ 0.012334 15.76%

2029 $ 0.012951 21.55%

2030 $ 0.013598 27.63%

2031 $ 0.014278 34.01%

2032 $ 0.014992 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015742 47.75%

2034 $ 0.016529 55.13%

2035 $ 0.017355 62.89%

2036 $ 0.018223 71.03%

2037 $ 0.019134 79.59%

2038 $ 0.020091 88.56%

2039 $ 0.021096 97.99%

2040 $ 0.022150 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Rubic Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.010655 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.010656 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.010665 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.010698 0.41% Ramalan HargaRubic (RBC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RBC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.010655 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRubic (RBC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RBC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010656 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRubic (RBC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RBC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010665 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRubic (RBC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RBC ialah $0.010698 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Rubic Semasa Harga Semasa $ 0.010655$ 0.010655 $ 0.010655 Perubahan Harga (24J) +2.62% Modal Pasaran $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Bekalan Peredaran 165.28M 165.28M 165.28M Kelantangan (24J) $ 50.59K$ 50.59K $ 50.59K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RBC ialah $ 0.010655. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.62%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.59K. Tambahan pula, RBC mempunyai bekalan edaran sebanyak 165.28M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.76M. Lihat Harga Langsung RBC

Rubic Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Rubic, harga semasa Rubic ialah 0.010655USD. Bekalan edaran Rubic(RBC) ialah 0.00 RBC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.76M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000222 $ 0.010666 $ 0.009978

7 Hari -0.00% $ -0.000061 $ 0.012409 $ 0.009978

30 Hari -0.04% $ -0.000500 $ 0.012409 $ 0.009978 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Rubic telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000222 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Rubic didagangkan pada paras tertinggi $0.012409 dan paras terendah $0.009978 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RBC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Rubic telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.000500 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RBC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Rubic yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RBC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Rubic (RBC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Rubic ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RBC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Rubic untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RBC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Rubic. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RBC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RBC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Rubic.

Mengapa Ramalan Harga RBC Penting?

RBC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRBC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RBC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RBC pada bulan depan? Menurut Rubic (RBC) alat ramalan harga, harga RBC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RBC pada tahun 2026? Harga 1Rubic (RBC) hari ini ialah $0.010655 . Mengikut modul ramalan di atas, RBC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RBC pada tahun 2027? Rubic (RBC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RBC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RBC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Rubic (RBC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RBC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Rubic (RBC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RBC pada tahun 2030? Harga 1Rubic (RBC) hari ini ialah $0.010655 . Mengikut modul ramalan di atas, RBC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RBC untuk 2040? Rubic (RBC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RBC menjelang tahun 2040.