Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Redbelly Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RBNT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01215 $0.01215 $0.01215 +2.96% USD Sebenarnya Ramalan Redbelly Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Redbelly Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01215 pada tahun 2025. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Redbelly Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012757 pada tahun 2026. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RBNT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.013395 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RBNT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.014065 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RBNT pada tahun 2029 ialah $ 0.014768 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RBNT pada tahun 2030 ialah $ 0.015506 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Redbelly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025258. Redbelly Network (RBNT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Redbelly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041144. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01215 0.00%

2026 $ 0.012757 5.00%

2027 $ 0.013395 10.25%

2028 $ 0.014065 15.76%

2029 $ 0.014768 21.55%

2030 $ 0.015506 27.63%

2031 $ 0.016282 34.01%

2032 $ 0.017096 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.017951 47.75%

2034 $ 0.018848 55.13%

2035 $ 0.019791 62.89%

2036 $ 0.020780 71.03%

2037 $ 0.021819 79.59%

2038 $ 0.022910 88.56%

2039 $ 0.024056 97.99%

2040 $ 0.025258 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Redbelly Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01215 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.012151 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.012161 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.012199 0.41% Ramalan HargaRedbelly Network (RBNT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RBNT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01215 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRedbelly Network (RBNT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RBNT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012151 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRedbelly Network (RBNT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RBNT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012161 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRedbelly Network (RBNT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RBNT ialah $0.012199 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Redbelly Network Semasa Harga Semasa $ 0.01215$ 0.01215 $ 0.01215 Perubahan Harga (24J) +2.96% Modal Pasaran $ 25.88M$ 25.88M $ 25.88M Bekalan Peredaran 2.13B 2.13B 2.13B Kelantangan (24J) $ 264.81K$ 264.81K $ 264.81K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RBNT ialah $ 0.01215. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.96%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 264.81K. Tambahan pula, RBNT mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.13B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 25.88M.

Cara Membeli Redbelly Network (RBNT) Cuba beli RBNT? Anda kini boleh membeli RBNT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Redbelly Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Redbelly Network, harga semasa Redbelly Network ialah 0.01215USD. Bekalan edaran Redbelly Network(RBNT) ialah 0.00 RBNT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $25.88M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000299 $ 0.01218 $ 0.01124

7 Hari -0.21% $ -0.00324 $ 0.016 $ 0.01062

30 Hari -0.37% $ -0.007170 $ 0.024 $ 0.01062 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Redbelly Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Redbelly Network didagangkan pada paras tertinggi $0.016 dan paras terendah $0.01062 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RBNT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Redbelly Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.37% , mencerminkan kira-kira $-0.007170 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RBNT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Redbelly Network (RBNT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Redbelly Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RBNT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Redbelly Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RBNT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Redbelly Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RBNT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RBNT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Redbelly Network.

Mengapa Ramalan Harga RBNT Penting?

RBNT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRBNT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RBNT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RBNT pada bulan depan? Menurut Redbelly Network (RBNT) alat ramalan harga, harga RBNT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RBNT pada tahun 2026? Harga 1Redbelly Network (RBNT) hari ini ialah $0.01215 . Mengikut modul ramalan di atas, RBNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RBNT pada tahun 2027? Redbelly Network (RBNT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RBNT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RBNT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Redbelly Network (RBNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RBNT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Redbelly Network (RBNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RBNT pada tahun 2030? Harga 1Redbelly Network (RBNT) hari ini ialah $0.01215 . Mengikut modul ramalan di atas, RBNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RBNT untuk 2040? Redbelly Network (RBNT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RBNT menjelang tahun 2040.