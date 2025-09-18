Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Resistance Dog untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak REDO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli REDO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Resistance Dog % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.08448 $0.08448 $0.08448 -5.72% USD Sebenarnya Ramalan Resistance Dog Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Resistance Dog berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.08448 pada tahun 2025. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Resistance Dog berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.088704 pada tahun 2026. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REDO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.093139 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REDO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.097796 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REDO pada tahun 2029 ialah $ 0.102685 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REDO pada tahun 2030 ialah $ 0.107820 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Resistance Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.175627. Resistance Dog (REDO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Resistance Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.286079. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.08448 0.00%

2026 $ 0.088704 5.00%

2027 $ 0.093139 10.25%

2028 $ 0.097796 15.76%

2029 $ 0.102685 21.55%

2030 $ 0.107820 27.63%

2031 $ 0.113211 34.01%

2032 $ 0.118871 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.124815 47.75%

2034 $ 0.131056 55.13%

2035 $ 0.137609 62.89%

2036 $ 0.144489 71.03%

2037 $ 0.151713 79.59%

2038 $ 0.159299 88.56%

2039 $ 0.167264 97.99%

2040 $ 0.175627 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Resistance Dog Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.08448 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.084491 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.084561 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.084827 0.41% Ramalan HargaResistance Dog (REDO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk REDO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.08448 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaResistance Dog (REDO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi REDO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.084491 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaResistance Dog (REDO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi REDO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.084561 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaResistance Dog (REDO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk REDO ialah $0.084827 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Resistance Dog Semasa Harga Semasa $ 0.08448$ 0.08448 $ 0.08448 Perubahan Harga (24J) -5.72% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 62.98K$ 62.98K $ 62.98K Kelantangan (24J) -- Harga terkini REDO ialah $ 0.08448. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -5.72%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.98K. Tambahan pula, REDO mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung REDO

Cara Membeli Resistance Dog (REDO) Cuba beli REDO? Anda kini boleh membeli REDO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Resistance Dog dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli REDOSekarang

Resistance Dog Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Resistance Dog, harga semasa Resistance Dog ialah 0.08451USD. Bekalan edaran Resistance Dog(REDO) ialah 0.00 REDO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.008859 $ 0.096 $ 0.08148

7 Hari -0.05% $ -0.00469 $ 0.10422 $ 0.08148

30 Hari -0.37% $ -0.051249 $ 0.14239 $ 0.071 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Resistance Dog telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.008859 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Resistance Dog didagangkan pada paras tertinggi $0.10422 dan paras terendah $0.08148 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi REDO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Resistance Dog telah mengalami perubahan sebanyak -0.37% , mencerminkan kira-kira $-0.051249 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa REDO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Resistance Dog yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh REDO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Resistance Dog (REDO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Resistance Dog ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan REDO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Resistance Dog untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi REDO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Resistance Dog. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan REDO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum REDO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Resistance Dog.

Mengapa Ramalan Harga REDO Penting?

REDO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahREDO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,REDO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga REDO pada bulan depan? Menurut Resistance Dog (REDO) alat ramalan harga, harga REDO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 REDO pada tahun 2026? Harga 1Resistance Dog (REDO) hari ini ialah $0.08448 . Mengikut modul ramalan di atas, REDO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga REDO pada tahun 2027? Resistance Dog (REDO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 REDO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga REDO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Resistance Dog (REDO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga REDO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Resistance Dog (REDO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 REDO pada tahun 2030? Harga 1Resistance Dog (REDO) hari ini ialah $0.08448 . Mengikut modul ramalan di atas, REDO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga REDO untuk 2040? Resistance Dog (REDO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 REDO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang