Republic Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Republic Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00814 pada tahun 2025. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Republic Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008547 pada tahun 2026. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008974 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan REN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009423 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REN pada tahun 2029 ialah $ 0.009894 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran REN pada tahun 2030 ialah $ 0.010388 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Republic Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016922. Republic Protocol (REN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Republic Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027564. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00814 0.00%

2026 $ 0.008547 5.00%

2027 $ 0.008974 10.25%

2028 $ 0.009423 15.76%

2029 $ 0.009894 21.55%

2030 $ 0.010388 27.63%

2031 $ 0.010908 34.01%

2032 $ 0.011453 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012026 47.75%

2034 $ 0.012627 55.13%

2035 $ 0.013259 62.89%

2036 $ 0.013922 71.03%

2037 $ 0.014618 79.59%

2038 $ 0.015349 88.56%

2039 $ 0.016116 97.99%

2040 $ 0.016922 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Republic Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00814 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008141 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008147 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008173 0.41% Ramalan HargaRepublic Protocol (REN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk REN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00814 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRepublic Protocol (REN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi REN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008141 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRepublic Protocol (REN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi REN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008147 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRepublic Protocol (REN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk REN ialah $0.008173 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Republic Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.00814$ 0.00814 $ 0.00814 Perubahan Harga (24J) +2.12% Modal Pasaran $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Bekalan Peredaran 999.33M 999.33M 999.33M Kelantangan (24J) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Kelantangan (24J) -- Harga terkini REN ialah $ 0.00814. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.12%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.11K. Tambahan pula, REN mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.13M. Lihat Harga Langsung REN

Cara Membeli Republic Protocol (REN) Cuba beli REN? Anda kini boleh membeli REN melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Republic Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli RENSekarang

Republic Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Republic Protocol, harga semasa Republic Protocol ialah 0.00814USD. Bekalan edaran Republic Protocol(REN) ialah 0.00 REN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.13M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000210 $ 0.008147 $ 0.007921

7 Hari 0.04% $ 0.000335 $ 0.008851 $ 0.007789

30 Hari -0.14% $ -0.001376 $ 0.009997 $ 0.007045 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Republic Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000210 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Republic Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.008851 dan paras terendah $0.007789 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi REN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Republic Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.14% , mencerminkan kira-kira $-0.001376 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa REN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Republic Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh REN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Republic Protocol (REN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Republic Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan REN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Republic Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi REN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Republic Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan REN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum REN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Republic Protocol.

Mengapa Ramalan Harga REN Penting?

REN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahREN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,REN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga REN pada bulan depan? Menurut Republic Protocol (REN) alat ramalan harga, harga REN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 REN pada tahun 2026? Harga 1Republic Protocol (REN) hari ini ialah $0.00814 . Mengikut modul ramalan di atas, REN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga REN pada tahun 2027? Republic Protocol (REN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 REN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga REN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Republic Protocol (REN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga REN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Republic Protocol (REN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 REN pada tahun 2030? Harga 1Republic Protocol (REN) hari ini ialah $0.00814 . Mengikut modul ramalan di atas, REN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga REN untuk 2040? Republic Protocol (REN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 REN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang