Dapatkan ramalan harga Render untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RENDER yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Render % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $4.009 $4.009 $4.009 +5.69% USD Sebenarnya Ramalan Render Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Render berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.009 pada tahun 2025. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Render berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.2094 pada tahun 2026. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RENDER yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 4.4199 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RENDER yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 4.6409 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RENDER pada tahun 2029 ialah $ 4.8729 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RENDER pada tahun 2030 ialah $ 5.1166 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Render berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 8.3344. Render (RENDER) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Render berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 13.5758. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 4.009 0.00%

2026 $ 4.2094 5.00%

2027 $ 4.4199 10.25%

2028 $ 4.6409 15.76%

2029 $ 4.8729 21.55%

2030 $ 5.1166 27.63%

2031 $ 5.3724 34.01%

2032 $ 5.6410 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.9231 47.75%

2034 $ 6.2192 55.13%

2035 $ 6.5302 62.89%

2036 $ 6.8567 71.03%

2037 $ 7.1995 79.59%

2038 $ 7.5595 88.56%

2039 $ 7.9375 97.99%

2040 $ 8.3344 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Render Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 4.009 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 4.0095 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 4.0128 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 4.0254 0.41% Ramalan HargaRender (RENDER) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RENDER pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $4.009 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRender (RENDER) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RENDER, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4.0095 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRender (RENDER) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RENDER, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4.0128 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRender (RENDER)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RENDER ialah $4.0254 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Render Semasa Harga Semasa $ 4.009$ 4.009 $ 4.009 Perubahan Harga (24J) +5.69% Modal Pasaran $ 2.08B$ 2.08B $ 2.08B Bekalan Peredaran 518.58M 518.58M 518.58M Kelantangan (24J) $ 845.39K$ 845.39K $ 845.39K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RENDER ialah $ 4.009. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.69%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 845.39K. Tambahan pula, RENDER mempunyai bekalan edaran sebanyak 518.58M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.08B. Lihat Harga Langsung RENDER

Render Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Render, harga semasa Render ialah 4.01USD. Bekalan edaran Render(RENDER) ialah 0.00 RENDER , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.08B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.134999 $ 4.032 $ 3.766

7 Hari 0.02% $ 0.080999 $ 4.144 $ 3.676

30 Hari 0.08% $ 0.283999 $ 4.144 $ 3.24 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Render telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.134999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Render didagangkan pada paras tertinggi $4.144 dan paras terendah $3.676 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RENDER untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Render telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $0.283999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RENDER berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Render yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RENDER

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Render (RENDER) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Render ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RENDER berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Render untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RENDER, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Render. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RENDER. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RENDER untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Render.

Mengapa Ramalan Harga RENDER Penting?

RENDER Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRENDER berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RENDER akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RENDER pada bulan depan? Menurut Render (RENDER) alat ramalan harga, harga RENDER yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RENDER pada tahun 2026? Harga 1Render (RENDER) hari ini ialah $4.009 . Mengikut modul ramalan di atas, RENDER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RENDER pada tahun 2027? Render (RENDER) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RENDER menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RENDER pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Render (RENDER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RENDER pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Render (RENDER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RENDER pada tahun 2030? Harga 1Render (RENDER) hari ini ialah $4.009 . Mengikut modul ramalan di atas, RENDER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RENDER untuk 2040? Render (RENDER) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RENDER menjelang tahun 2040.